保錡@ERROR新歌MV與雪瑤未Kiss已緊張 自嘲最叻咀男人螢幕初吻已獻阿Dee

ERROR成員吳保錡(Poki)今年單飛推出《猥瑣》大獲好評，奪得Chill Club推介榜的冠軍及成為叱咤亞軍歌，當然要乘勝追擊，以相同班底打造第二首單曲《羅曼蒂克衰亡史》。保錡在新歌MV繼續做兵，找來YouTuber 雪瑤擔任女主角，兩人拍親密戲時，保錡頓變怕醜仔，更想起螢幕初吻早已獻給隊友何啟華(阿Dee)，不禁自嘲最叻咀男人。

《羅曼蒂克衰亡史》繼續由舒文監製、黃偉文(Wyman)填詞，保錡表示，聽了很多demo，他與花姐才選用了Larry Wong作曲的旋律，非常感恩Wyman肯再次填詞。保錡在新歌MV不只是做兵，同時也是一位精神病患者，不停FF與心中女神的親密愛情，女主角在現實始終從未出現，「其實MV都係講緊做一隻兵，你可能會無私奉獻俾你鍾意嘅人，但佢身邊已經有一個佢鍾意嘅人，你永遠只能做佢後備。好多嘢都係我哋呢啲兵自己幻想出嚟，好美好，但都只係虛構。」

拍親密戲變怕醜仔

女主角方面，今次保錡親自找來YouTuber 雪瑤參演，他否認繼《猥瑣》找女神Heidi(李靜儀)後再次自肥，他解釋：「今次想搵新啲嘅面口，睇下會唔會做到新嘅感覺，想俾人睇到不論MV或唱功都有全新感覺。喺熊仔頭個show見到雪瑤嘅表現、佢嘅樣，我覺得佢適合個MV，就邀請佢返嚟。」講到明做兵，MV當然不乏親密鏡頭，其中一幕更是幻想與所愛的人嘴咀，從未與異性拍親熱戲的保錡頓變怕醜仔，表現尷尬，他回想：「未試過演呢啲戲，今次係冇kiss到，只係扮kiss，不過咁近都有少少緊張。過去我只奉獻過俾阿Dee，我最叻同男人Kiss！同異性係未試過，所以喺鏡頭前咁多人喺度，有少少驚同拘謹。」

拍攝MV當日，除了女主角，ERROR隊長肥仔(梁業)特地來探班，更二話不說幫忙做幕後，在保錡拍雨景戲時幫忙噴水壺，肥仔趁機狂噴，玩得非常開心，似玩多過幫忙呢！不過兩兄弟自然冇計啦！