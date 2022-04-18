保錡@ERROR爛面造型拍《猥瑣》MV 自肥搵李靜儀做女主角

ERROR成員吳保錡今日推出首支派台作品《猥瑣》，亦是繼肥仔、193之後，第三位成員單飛出歌。《猥瑣》找來黃偉文（Wyman）填詞、Larry Wong作曲及舒文監製，更有其偶像李靜儀（Heidi）擔任MV女主角。 保錡曾在《ERROR自救TV》提到自己一直都好喜歡Heidi，今次邀請對方為他的處男作擔任MV女主角，他表示是跟團隊開會後得到的共識，他解釋道：「因為MV需要一個會演嘅演員擔任女主角，而Heidi近年都係一個公認嘅電影演員，大家都覺得佢非常適合。」

同李靜儀合作好感動 不過，二人今次在MV中的親熱鏡頭欠奉，最親密也只是Heidi用雙手推他入浴缸。保錡說：「我哋係用作品說話，所以一定係以歌曲同MV能表達當中意思行先，就好似我喺MV入面嘅造型係有疤痕，用以表達人生有好多傷痛都會留下瘡疤，只有自己先知，所以要走入教堂搵上帝哭訴。至於可以同Heidi合作係非常開心，因為我真係好崇拜佢，讀大專時已經係佢嘅小Fans，有聽佢嘅歌、睇佢嘅戲，可以同自己偶像合作，係難以形容嘅感動。」