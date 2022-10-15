信用欺詐師｜長澤正美騙到去馬爾他 保留三浦春馬 竹內結子角色向二人致敬

《信用欺詐師JP：英雄篇》是同系列的第三部電影，繼玩轉香港及馬來西亞後，今次原班人馬衝出亞洲，將馬爾他最迷人的景色帶給觀眾，從擁有眾多歷史建築的首都瓦萊塔、保護城市的堡壘聖天使堡、馬爾他最大的漁港馬爾薩什洛克，到日本電影中很少見到的現代市區斯利馬也是取景地。

今次電影講述三位主角曾拜師因劫富濟貧而被尊稱為「英雄」的「第三代槌之子」，但隨着「第三代槌之子」去世，欺詐三人組為了爭奪繼承「英雄」之稱號，而在馬爾他設下「終極欺詐遊戲」，展開三大同門反目的終極比併。除了飾演欺詐三人組的長澤正美、東出昌大、小日向文世外，今次加入松重豐、城田優、真木陽子、瀨戶康史及乃木坂人氣成員生田繪梨花，更有重量級藝人神秘客串，還有廣末涼子、江口洋介等紅星也會回歸，對於先在《香港浪漫篇》中登場的三浦春馬和竹內結子相繼離世，讓廣大影迷深感惋惜，不過最新一集《英雄篇》中，二人角色均獲保留，並以特別形式在戲中登場，並向兩位已故紅星致敬，讓三浦春馬與竹內結子繼續活在《信用欺詐師JP》的世界當中。