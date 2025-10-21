修杰楷被扣孖葉兩女兒目睹受驚 影后賈靜雯身在廈門對丈夫遭拘捕非常震驚

台灣演藝界近月來爆出多位男星逃兵役爭議，包括王大陸、陳大天、棒棒堂的威廉、五堅情成員陳零九等，今早（21日）當地警方執行第三波掃蕩，搜索行動預計傳喚10人，其中5名屬著名男星，分別是陳柏霖、修杰楷、棒棒堂成員小杰、Energy成員坤達及張書偉。
透過經理人公司回應
金馬影后賈靜雯第二任丈夫、42歲的修杰楷今日涉案被捕，老婆賈靜雯透過經理人公司回應：「靜雯人在廈門拍戲，公司代為回應，配合調查釐清事實，是人人應盡的責任，但由於事發突然，檢調一早入屋上銬，小孩受到驚嚇，表示非常震驚及擔心。」
入伍擔任反毒代言人
其實，修杰楷2016年5月12日於33歲時曾經入伍，同年6月被分發到新北市政府民政局服替代役，期間還擔任過「反毒代言人」，後來因太太賈靜雯懷第三胎「Bo妞」，根據「替代役役男提前退役辦法」第2條規定，「役男育有未滿12歲之子女2名以上，或未滿12歲之子女1名且配偶懷孕6個月以上」可申請提前退役，於是他在11月29日退役，前後服役5個多月。
51歲金馬影后賈靜雯夥拍李心潔、舒淇的Netflix劇《回魂計》近期大熱，她與企業家前夫孫志浩在2010年結束5年婚姻後，帶二人獨生女於2015年改嫁，並為修杰楷先後誕下兩名女兒。