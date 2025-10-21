修杰楷被扣孖葉兩女兒目睹受驚 影后賈靜雯身在廈門對丈夫遭拘捕非常震驚

台灣演藝界近月來爆出多位男星逃兵役爭議，包括王大陸、陳大天、棒棒堂的威廉、五堅情成員陳零九等，今早（21日）當地警方執行第三波掃蕩，搜索行動預計傳喚10人，其中5名屬著名男星，分別是陳柏霖、修杰楷、棒棒堂成員小杰、Energy成員坤達及張書偉。

透過經理人公司回應

金馬影后賈靜雯第二任丈夫、42歲的修杰楷今日涉案被捕，老婆賈靜雯透過經理人公司回應：「靜雯人在廈門拍戲，公司代為回應，配合調查釐清事實，是人人應盡的責任，但由於事發突然，檢調一早入屋上銬，小孩受到驚嚇，表示非常震驚及擔心。」