修杰楷認逃兵役發聲明道歉 被女兒目睹被捕 讓賈靜雯擔心感自責

台灣檢警21日針對藝人閃兵案發動第三波搜索行動，知名藝人修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉遭拘提到案，震驚演藝圈。42歲的修杰楷在女兒面前被警方上銬帶走，稍晚以50萬元(12.7萬港元)交保並發表道歉聲明，承認閃兵行為。
修杰楷透過經理人公司發表聲明表示，針對檢方的一切調查將全力配合，對於過去一時失慮深感抱歉，後續會虛心接受司法機關的審查。他特別提到身為丈夫和父親，讓妻子賈靜雯、孩子受到驚嚇和擔心，感到十分自責。
根據資料顯示，修杰楷於2016年5月12日入伍，被分發到新北市民政局服替代役，當時因妻子賈靜雯懷孕，僅服役5個月便提前退役。修杰楷在聲明中強調，深知身為公眾人物言行舉止皆受社會關注，因事件造成不良示範非常抱歉，認為兵役制度是國民義務，應以誠信面對，共同維護制度的公平與正義。
修杰楷所屬的星藝象經理人公司也同步發表聲明，針對旗下藝人涉入逃避兵役一事，造成社會大眾疑慮與失望真誠致歉。公司表示將盡力協助釐清事實、提供正確資訊，並在後續過程中陪同藝人一同面對。
此次藝人閃兵案自今年2月、5月發動搜索後，21日為第三波行動，除修杰楷外，陳柏霖、Energy張書偉也同時遭到拘提。修杰楷在聲明最後感謝社會各界關心，懇請媒體給予空間讓司法程序順利進行，並向所有受到影響的單位與支持者致上最深歉意。
【星藝象經紀公司聲明】
針對星藝象所屬藝人修杰楷涉入逃避兵役一事，此事造成社會大眾疑慮與失望，我們真誠致歉。
身為經紀公司，我們會盡力協助釐清事實、提供正確資訊，也會在後續過程中陪同藝人一同面對。
感謝各界關心，再次向所有受到影響的單位與支持者致上最深的歉意。
【藝人修杰楷聲明如下】
關於檢方的一切調查，我全力配合，針對過去一時失慮，我深感抱歉，後續會虛心接受司法機關的審查。身為丈夫和父親，讓妻子、孩子受到驚嚇、擔心，我感到十分自責
我深知身為公眾人物，言行舉止皆受社會關注，因為事件造成不良示範，非常抱歉。兵役制度是國民義務，應以誠信面對，共同維護制度的公平與正義。
感謝社會各界的關心，懇請媒體朋友給予空間，讓司法程序順利進行，最後再次向所有受到影響的單位與支持者，致上最深的歉意。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章