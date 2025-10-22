修杰楷認逃兵役發聲明道歉 被女兒目睹被捕 讓賈靜雯擔心感自責

42歲的修杰楷在女兒面前被警方上銬帶走，稍晚以50萬元交保並發表道歉聲明，承認閃兵行為。（圖／翻攝畫面）

台灣檢警21日針對藝人閃兵案發動第三波搜索行動，知名藝人修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉遭拘提到案，震驚演藝圈。42歲的修杰楷在女兒面前被警方上銬帶走，稍晚以50萬元(12.7萬港元)交保並發表道歉聲明，承認閃兵行為。

修杰楷透過經理人公司發表聲明表示，針對檢方的一切調查將全力配合，對於過去一時失慮深感抱歉，後續會虛心接受司法機關的審查。他特別提到身為丈夫和父親，讓妻子賈靜雯、孩子受到驚嚇和擔心，感到十分自責。

修杰楷透過經紀公司發表聲明表示，針對檢方的一切調查將全力配合，對於過去一時失慮深感抱歉，後續會虛心接受司法機關的審查。（資料圖／《修TIME》提供）

根據資料顯示，修杰楷於2016年5月12日入伍，被分發到新北市民政局服替代役，當時因妻子賈靜雯懷孕，僅服役5個月便提前退役。修杰楷在聲明中強調，深知身為公眾人物言行舉止皆受社會關注，因事件造成不良示範非常抱歉，認為兵役制度是國民義務，應以誠信面對，共同維護制度的公平與正義。