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娛樂
2024-01-18 21:48:43

借偶像舊戲為新專輯定名 Jim Carrey生日當天Ariana Grande發新碟

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Ariana Grande以《無痛失戀》的戲名為新專輯定名。

 

美國樂壇小天后Ariana Grande，於她的偶像占基利(Jim Carrey)生日當天(17)，發行她個人第7張新專輯《Eternal Sunshine》，來向偶像占基利致敬。

2004年推出的電影《Eternal Sunshine of the Spotless Mind(無痛失戀)，是Ariana Grande最喜歡的一部電影，故事講述一段刻骨銘心的愛情。主角試圖通過刪除前任的記憶，來忘記痛苦的過去。這部電影不僅劇情引人入勝，還深刻洞察愛情並作出細緻描繪，結合美輪美奐視覺效果和優美音樂，而成為經典的愛情電影。因此她決定以此定名新專輯。

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Ariana Grande一直是占基利的忠實fans，她決定以自己偶像主演的電影為靈感，來為新專輯命名，並在占基利62歲生日這天發行唱片，顯示他對占基利的重視。雖然她到目前沒有公開解釋這一舉動的具體原因，但fans們已經急切表達對這張新專輯的支持。

Ariana Grande出道至今擁有大批熱門歌曲，如《7 Rings》、《No Tears Left To Cry》、《Problem》和《Side To Side》等，並鞏固了她貴為流行女神的地位。她迄今為止發行過六張錄音室專輯，包括她的首張專輯，全都取得白金銷量，這意味著銷量超過了100萬張。

Eternal Sunshine》的發行，無疑會讓Ariana Grande fans再次陶醉在她的音樂世界中。這位天賦橫溢的歌手，將繼續展示她的才華，並為fans帶來更多令人驚豔的作品，並祝占基利生日快樂。

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《無痛失戀》是Ariana Grande最喜歡的一套電影。

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選擇占基利62歲生日當天發碟，Ariana Grande明顯向偶像致敬。

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