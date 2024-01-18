借偶像舊戲為新專輯定名 Jim Carrey生日當天Ariana Grande發新碟

美國樂壇小天后Ariana Grande，於她的偶像占基利(Jim Carrey)生日當天(17日)，發行她個人第7張新專輯《Eternal Sunshine》，來向偶像占基利致敬。

2004年推出的電影《Eternal Sunshine of the Spotless Mind》(無痛失戀)，是Ariana Grande最喜歡的一部電影，故事講述一段刻骨銘心的愛情。主角試圖通過刪除前任的記憶，來忘記痛苦的過去。這部電影不僅劇情引人入勝，還深刻洞察愛情並作出細緻描繪，結合美輪美奐視覺效果和優美音樂，而成為經典的愛情電影。因此她決定以此定名新專輯。