倪匡生前最後露面照曝光　道別書迷說「來生再見」

香港知名科幻作家倪匡於2022年7月辭世，享壽87歲。近日，其乾女兒的丈夫、香港企業家施仁毅在社群平台Threads分享了倪匡生前最後一次公開露面的珍貴照片，引發各界緬懷。施仁毅更分享倪匡與書迷間令人動容的互動，讓他聽到的當下差點流淚。

照片攝於2019年香港書展講座，只見倪匡身穿紅藍格紋襯衫配背心外套，手持拐杖站在台中央，臉上掛著慈祥笑容。當時的他雖已罹患皮膚癌，但仍堅持出席活動與書迷見面。

倪匡坦承因皮膚癌導致味覺退化難享受美食

施仁毅在貼文中透露，活動結束時發生令人動容的一幕。當時台下讀者向倪匡喊道，「倪生身體健康、明年再見！」倪匡聽聞後轉身回應，「各位，來生再見了！」這句話令在場人士為之動容，施仁毅表示，「我聽到眼淚差點流出來！（倪先生知道自己皮膚癌末期，時日無多）」。

倪匡被譽為「香港四大才子」之一，在2019年的講座上，他坦承因皮膚癌導致味覺退化，難以享受美食，且深受咳嗽困擾。他形容自己當時已「死了9成」，並表示考慮到年事已高，決定不接受治療。

當時在場的讀者紛紛在施仁毅的貼文下留言追憶，有網友表示：「我在啊，有幸和倪老拍照和拿簽名，記得還有和他握手，跟他說『謝謝你啊！』希望他現在在外星生活得很好，想吃什麼、做什麼、說什麼都可以！」

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