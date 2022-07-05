倪匡逝世｜媳婦周慧敏帖文有玄機？ 「蒙C寵召」出自衛斯理

著名作家倪匡離世，他的媳婦周慧敏今午在社交平台交代老爺的死訊及後事安排，其中提到「我們敬愛的父親倪匡先生於2022年7月3日蒙C寵召」，有不少人對周慧敏以「C」去代替「主」、「基督」大感奇怪，更一度以為她打錯字。其實，這則帖文保留了倪匡的風格：「C」字是出自小說《頭髮》的內容，可說是考考書迷對倪匡的認識了。

《頭髮》首次提及C

《頭髮》一書寫於1978年，在1986年時，倪匡為《頭髮》寫序，他寫道︰「『頭髮』的題材極其獨特，其中A、B、C、D代表了什麼，明眼人自然一看就知道。在寫這個故事的時候，對各種宗教，連粗淺的認識都沒有，一切只憑想像。大半年前，突然悟到了基督教的道理，自然看法大不相同……」

書中首次提及「C」的在《頭髮》第7部，故事提到衛斯理等遇到四種人，其中C出場時，倪匡是這樣寫的︰「Ｃ說：『他們實在是太值得同情了！遺傳因子的發作，使他們漸漸地愈來愈接近他們的祖先，而他們不自知。他們所在的地方一定已成了罪惡之都。我要他們明白，他們的一切成就，根本算不了是甚麼成就，我要顯示一定的力量，但力量只能使他們懼怕的。唉，希望他們能信我！信我的人，都可得救！』他的語調，誠摯懇切，令人感動。」