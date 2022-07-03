倪匡逝世｜孖黃霑蔡瀾主持《今夜不設防》 「天下冇性冷感嘅女人」成金句

著名作家倪匡離世，他與黃霑、蔡瀾和金庸獲封「香港四大才子」。而他與黃霑及蔡瀾於1989年在亞視主持節目《今夜不設防》，他們表示三人常到夜總會尋歡作樂，於是想到製作一個清談節目，邀請美女做嘉賓，又品嚐美酒，而內容亦相當廣泛，會論及時事之餘，有時話題亦涉及性愛，主持與嘉賓在節目中可以吸煙和飲酒。由於他們有時提及的內容非常大膽，亦有不少粗口，所以很多片段被刪走。監製趙汝強曾表示，當年電檢處對粗口的禁制很嚴格，以「嘟」聲掩蓋粗口、無聲音但口形像說粗口都不能過關；對喝酒鏡頭亦發出過「勸喻」，節目唯有以茶代酒。

節目曾屬意無綫播出 由於節目非常創新，三人曾打算與無綫洽談，但因為尺度問題而膠著，最後在亞視播出。黃霑坦言當時不少藝人都跟無綫簽約，令他們找嘉賓非常困難，但亮相節目的嘉賓依然星光熠熠。首輯請來全女星，包括林青霞、王祖賢、李麗珍、張曼玉、吳君如、高麗虹、溫碧霞、利智及陳玉蓮。第二輯起開始邀請男嘉賓，包括︰成龍、周潤發、曾志偉和許冠文。節目合共有4輯，第4輯首集更在美國前總統特朗普的遊艇上拍攝，當時受訪的嘉賓為日本女星工藤瞳。

倪匡堅持有愛必須有性 在邀請陳玉蓮的一集，四人大談兩性關係，當中提及性話題時，倪匡認為性在愛情中很重要，認為沒性便沒有愛情，陳玉蓮並不同意，倪匡更謂「係人都鍾意性生活」，二人就此熱烈討論，倪匡爆出一句：「天下冇性冷感嘅女人，只有性無能嘅男人。」陳玉蓮聞言即謂︰「傻嘅！」他續指任何人談情說愛，最後的目的是為性愛，沒有性愛便不夠完美，令陳玉蓮不禁笑出來。