倪匡逝世｜曾寶兒 九把刀 趙學而 伍家謙 發文悼念倪匡

有香港四大才子之稱的倪匡逝世，各界均在社交媒體發文悼念。曾志偉的女兒曾寶兒，不但寫上長文舒發感受，更貼出與倪匡合照來悼念，她寫道：「我總是說，倪匡先生是我探索這個世界的啟蒙者。小學四年級看了第一本以衛斯里第一人稱寫作的《透明光》後……2012年主持香港電影金像獎的時候，總算見到了本人，拍了張合照。那時的我雖然畫著濃妝穿著禮服，但狀態迅速回到小學生。我跟他說我好喜歡他我好謝謝他，他只是靦腆地笑著。謝謝你！謝謝你！謝謝你的作品豐富了我的生命！到了另外一個世界見到外星人們好好說地球的故事給他們聽！」
劉天蘭：人間quota用完，一路走好
台灣導演九把刀說：「如果只能引述一篇短文紀念倪匡，那便是此文了。」下款分享了一個名叫「休班記者」的文章，題為【著名作家倪匡逝世 享年87歲】。形象指導劉天蘭則說：「人間的quota用完了，倪匡先生你去和才子老友們重聚，又可以暢談天南地北了，不過我們會十分想念你，十分。先生一路走好。」
趙學而則以鮮花符號送別前輩，她寫下：「倪匡先生，在那邊要繼續玩得開心。」前無綫新聞主播伍家謙寫道：「倪老仙逝，實在傷感。愛看書，從高小開始學讀小說；為我打開閱讀之門的幾位作家，倪老自是其一。衞斯理系列，想像豐富，文字彷似在紙頁上跳動般活潑。當時讀來似懂非懂，只覺情節精彩好玩，主角靚仔好打，老婆又索，心想『大個好似衞斯理咁就發達喇。』長大後，我再努力也沒法活成衞斯理的模樣……作為一個小小書迷，只想借此一角向倪老致敬道謝，感謝您的作品陪我由少年走到不惑……倪匡老先生，謝謝您給我們留下的智慧。」
雲海讚港科幻鼻祖 畢明：可愛得世上無雙
而研究外星人聞名的文化人雲海(陳雲海)寫道：「香港科幻鼻祖倪匡先生今日都離開咗我哋！感到非常非常可惜！有幸曾經幾年前見過倪匡先生，當時佢出席朋友飯局，有幸同佢同台食飯，我仲乘機搵佢簽咗本衛斯理書！或許佢已經決定離開地球，返回外星繼續生活，多謝倪匡先生咁多年俾我哋香港人衆多概念及創意，事實冇人取代到你！」影文評人畢明則稱：「聽到呢個消息一段時間，唔想信，就一直搵人FC，『問緊倪震』，唔肯信住，然後……一定要信了，全香港人都唔捨得佢……睇。當然仲有佢嘅專欄，然後就係佢好多好多回歸前後，佢對香港嘅睇法。佢文字上嘅智慧，眼光嘅準確，說話嘅敢言，對香港命運嘅 通透，仲有性格嘅可愛，對年輕人嘅寬容，獨一無二，世上無雙。一個香港，幸運出過一個倪匡！永遠的。」