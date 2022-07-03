倪匡逝世｜曾寶兒 九把刀 趙學而 伍家謙 發文悼念倪匡

有香港四大才子之稱的倪匡逝世，各界均在社交媒體發文悼念。曾志偉的女兒曾寶兒，不但寫上長文舒發感受，更貼出與倪匡合照來悼念，她寫道：「我總是說，倪匡先生是我探索這個世界的啟蒙者。小學四年級看了第一本以衛斯里第一人稱寫作的《透明光》後……2012年主持香港電影金像獎的時候，總算見到了本人，拍了張合照。那時的我雖然畫著濃妝穿著禮服，但狀態迅速回到小學生。我跟他說我好喜歡他我好謝謝他，他只是靦腆地笑著。謝謝你！謝謝你！謝謝你的作品豐富了我的生命！到了另外一個世界見到外星人們好好說地球的故事給他們聽！」

劉天蘭： 人間 quota 用完，一路走好

台灣導演九把刀說：「如果只能引述一篇短文紀念倪匡，那便是此文了。」下款分享了一個名叫「休班記者」的文章，題為【著名作家倪匡逝世 享年87歲】。形象指導劉天蘭則說：「人間的quota用完了，倪匡先生你去和才子老友們重聚，又可以暢談天南地北了，不過我們會十分想念你，十分。先生一路走好。」

趙學而則以鮮花符號送別前輩，她寫下：「倪匡先生，在那邊要繼續玩得開心。」前無綫新聞主播伍家謙寫道：「倪老仙逝，實在傷感。愛看書，從高小開始學讀小說；為我打開閱讀之門的幾位作家，倪老自是其一。衞斯理系列，想像豐富，文字彷似在紙頁上跳動般活潑。當時讀來似懂非懂，只覺情節精彩好玩，主角靚仔好打，老婆又索，心想『大個好似衞斯理咁就發達喇。』長大後，我再努力也沒法活成衞斯理的模樣……作為一個小小書迷，只想借此一角向倪老致敬道謝，感謝您的作品陪我由少年走到不惑……倪匡老先生，謝謝您給我們留下的智慧。」