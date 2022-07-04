倪匡逝世｜無綫深夜重播《原振俠》 黎明主動搵李嘉欣做女主角

著名作家倪匡昨日逝世，無綫為悼念這位享譽華人世界的著名作家，宣布於今日(4日)深夜12時05分重播由黎明和李嘉欣等主演的《原振俠》。該劇改編自倪匡筆下經典科幻小說系列，參演的還有朱茵，當時叫王靖雯的王菲、洪欣等。原定播放的《難兄難弟》則順延至《原振俠》播畢後，在同一時段播出。

黎明向監製推薦李嘉欣

《原振俠》由黎明和李嘉欣擔任男、女主角，由於二人非常合襯，因而傳出緋聞，時至今日，仍有不少人認定他們曾經拍過拖，其實二人私下老友鬼鬼。李嘉欣早年接受陳志雲訪問時，否認曾跟黎明拍拖，但承認二人感情非常好，可說是「友達以上、戀人未滿」。當年梅小青監製此劇，她曾在電台節目透露女主角「黃絹」是黎明推薦給她，並且由黎明親自聯絡。由於參與此劇的演員都是當紅藝人，因此度期非常困難，所以原定92年10月開拍，最後要順延至同年的12月。

王菲角色零表情

另外，梅小青亦提到王菲飾演的「海棠」是一個冷艷角色，最難忘的是要求王菲重拍一個鏡頭，因為她第一take拍出來沒有甚麼表情，之後王菲也很爽快答應，沒想到拍出來的效果也是沒有表情，她當時才明白，原來大家就是喜歡王菲這種感覺。