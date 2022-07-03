倪匡逝世｜自認曾風流成性 倪匡願陪腦退化太太相守到老

談倪匡的傳奇一生，當然少不了他的情史。倪匡自認生性風流，但與太太李果珍結婚逾半世紀，堅持不離不棄。倪匡在23歲時認識當時20歲的同學李果珍，兩人於1959年拍拖僅4個月即閃婚，兩夫妻育有兒子倪震和女兒倪穗，媳婦是著名女藝人周慧敏。他自言是有福的人，娶得一位好太太。

糜爛放縱 曾傷盡太太心 倪匡自言45歲前風流成性，曾在訪問中自爆年輕時候喜歡收集情色片，包括大量裸照和VCD，又指自己跟日本人不熟，但就很熟悉AV女星。他從不忌諱談風流韻事，他自言當年有很多頭「家」，肆無忌憚的遊走於不同女人之間，他形容當時自己生活很糜爛，要反抗社會規範，「一放縱就失控，變成病態。」 不過，倪匡強調最愛是老婆，絕不容許其他女人登堂入室，休想用懷孕來要脅他離婚。他又大爆當年每赴台灣探望好友古龍，各自攜女伴上房，高峰期，一半稿費給妻子作家用，另一半自己喝酒嫖妓，更曾因與一台灣女子糾纏多年而傷盡太太的心。他直認曾跟太太鬧得非常不愉快，「我移民到美國主要是因為這個原因。那一段時間，我們非常不愉快，我跟她說『我知道大概是因為我在外面花天酒地。』」