倪匡逝世｜自認曾風流成性 倪匡願陪腦退化太太相守到老

談倪匡的傳奇一生，當然少不了他的情史。倪匡自認生性風流，但與太太李果珍結婚逾半世紀，堅持不離不棄。倪匡在23歲時認識當時20歲的同學李果珍，兩人於1959年拍拖僅4個月即閃婚，兩夫妻育有兒子倪震和女兒倪穗，媳婦是著名女藝人周慧敏。他自言是有福的人，娶得一位好太太。
糜爛放縱 曾傷盡太太心
倪匡自言45歲前風流成性，曾在訪問中自爆年輕時候喜歡收集情色片，包括大量裸照和VCD，又指自己跟日本人不熟，但就很熟悉AV女星。他從不忌諱談風流韻事，他自言當年有很多頭「家」，肆無忌憚的遊走於不同女人之間，他形容當時自己生活很糜爛，要反抗社會規範，「一放縱就失控，變成病態。」
不過，倪匡強調最愛是老婆，絕不容許其他女人登堂入室，休想用懷孕來要脅他離婚。他又大爆當年每赴台灣探望好友古龍，各自攜女伴上房，高峰期，一半稿費給妻子作家用，另一半自己喝酒嫖妓，更曾因與一台灣女子糾纏多年而傷盡太太的心。他直認曾跟太太鬧得非常不愉快，「我移民到美國主要是因為這個原因。那一段時間，我們非常不愉快，我跟她說『我知道大概是因為我在外面花天酒地。』」
稱太太為「妹妹」、「豬豬」
倪匡於3年前出席書展講座時，自爆懷疑患上皮膚癌，在濕疹皮上生了奇怪的瘤，曾諮詢7位專家，其中3位認為是癌症，「自覺時日無多，我決定由得佢唔切啦，反正我都咁老！生命嘅配額剩返好少，我而家行3分鐘嘅路就行唔到，每日生活就係睇報紙睇書，陪伴腦退化老婆，一日好快過。」倪匡自言會將不如意事情轉化為開心事：「身體嘅病痛改變唔到，但精神嘅痛苦可以用腦部去決定，用意志力轉化，我可以做到。」
倪匡談到腦退化症太太時，只有兩個選擇，一是自己變成癲佬，二是令自己智力有問題，他選了後者，他自爆當只有兩夫妻留在家裡，他會稱呼太太為「妹妹」或「豬豬」，一直改不了口，而太太則稱他做「寶貝珠珠」，兩人重回初戀的甜蜜關係。倪匡後來表示已甚少出席活動，因為經常會掛住太太：「佢行為好似小朋友，記性唔好，佢有時問我今日係星期幾，我會答『星期八』，佢靜咗一陣，然後會話咁聽日係『星期九』，我哋就相望而笑。」