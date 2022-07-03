倪匡逝世｜《衛斯理》最經典 曾為金庸寫《天龍八部》

著名作家倪匡離世，享年87歲。他與金庸、黃霑、蔡瀾獲封「香港四大才子」。倪匡最後一次出席公開活動已是2019年8月，當時他在書展上分享多年來的創作心得，並自言每天早上8時起床，然後看報紙、書，到11時便吃午餐，之後會午睡，晚上9時多便會睡覺。他又指自己近年甚少出席活動，是因為太掛念太太李果珍，透露太太曾患上腦退化症，需要照顧她，又指夫妻二人還會互稱「寶貝豬豬」和「寶貝妹妹」。

04年毫無靈感宣布封筆

倪匡生前寫過逾三百本小說及三百多部電影劇本，是多產作家，他曾以衛斯理、沙翁、岳川、魏力、衣其、洪新、危龍做筆名，他於1957年偷渡來港，22歲的他做過幾個月苦工之後，便投身文壇，第一篇小說名為《活埋》，之後他便開始創作武俠小說，到63年以「衛斯理」作筆名。《衛斯理》系列是華人文壇少見的科幻作品，曾先後被改編成電影、電視和廣播劇，時至今日仍有不少年青讀者追捧。

《衛斯理》最後一部作品《只限老友》在2005年12月5日出版，倪匡亦宣佈封筆，他表示「一直寫作也不講靈感，坐下來便寫，寫到這部時，第一天坐下寫不到，第二天又不能，就知道配額用完了。」而《只限老友》完成的日子為2004年。在13年書展上，更設有「衛斯理五十周年展」，展出大量珍貴展品，當時宣傳文稿寫道︰「倪匡對科技的迷戀，在筆下融化為一個個精彩絕倫的經典故事。衛斯理系列小說共156本，作品之豐碩，想像之奇幻，無人能及。」

衛斯理不科幻？

倪匡提到創作《衛斯理》時，原本是打算寫時代武俠小說，完全沒有科幻元素，自己初中畢業，完全沒有科學知識，他只不過是把中國神話傳說、小時候看過的雜七雜八的小說綜合起來，之後想搞搞新意思才加點所謂科學成分，而「衛斯理」的名字是來自大坑的「衛斯理村」。