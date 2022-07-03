倪匡逝世｜《追龍》預言香港 倪匡︰香港人看會哭出來

著名作家倪匡筆下的《衛斯理》系列深受歡迎，其中《追龍》的故事情節與香港的環境相似，令人大讚此書是「預言」。2019年倪匡在港台節目《時代鏗鏘說》節目中透露，故事中所指將要滅亡的城市，就是香港。 《追龍》其中一節早前更令網民瘋傳，內容如下︰

「一個大城市，即使是在世界經濟上有著重要地位的大城市，一樣可以遭到同樣的命運。不必摧毀這個大城市的建築物，不必殺害這個大城市中的任何一個居民，甚至在表面上看來，這個大城市和以前完全一樣，但是只要令這個大城市原來的優點消失，就可以令這個大城市毀滅、死亡。而這樣做，可以只出自幾個人愚蠢的言語和行動。僅僅只是幾個人狂悖無知的決定，就可以令得一個大城市徹底被毀，它可以仍然存在地圖上，但只是一具軀殼，不再是有生命的一座城市。」

《追龍》寫在中英談判之時 倪匡表示，《追龍》的書名是來自香港的俗語，意思指某些人不要得的行為，他認為這本小說只要是香港人來看的話，便會明白是甚麼一回事，當年會心微笑，但現在看會哭出來。故事於83年1月31日至5月23日在《明報》副刊連載，創作時間正值中英談判香港前途問題，當時許多港人對於香港未來充滿焦慮。 倪匡在其作品及訪問毫不掩飾他對政治的看法，除了《追龍》，他在《闖禍》、《賣命》亦有不少政治看法寫在其中。 《闖禍》的內容節錄︰ 「在 強權勢力之前 ， 滿地亂爬 ，搖尾乞憐的，自己不敢反抗，也叫人家同樣作奴隸的，千方百計，也想躋身於強權勢力的，什麼醜態，都有人做！ 」

」 「天生奴性的人太多了，這樣的情形，維持了半個世紀，居然還可以維持下去，那些屈服在強權勢力前，醜態百出的人，真比蟑螂還叫人噁心！」 「有的民族，由於歷史上奴性的包袱壓得他們的腰都軟了，所以敢於反坑的人比較少，甚至很多人認為關在籠子裡，吃得飽，就足夠了。」

「一旦等到反抗者的數目增加的時候，表面上看來再強的強權勢力，也一定倒下來，成為反抗者腳下的冀土。」

《賣命》的部份內容︰ 「雖然有太多人在強權統治面前自動下跪，可是也有更多的人，有自尊和別人！」

「我認為只要敢反抗，人就一定是自己的主人—只要那些不敢反抗，屈服在強權勢力下的人，才會自動把自己變成奴隸！」