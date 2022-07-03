倪匡逝世｜16歲輟學參軍 關於倪匡有趣軼聞

倪匡於1935年在上海出生，在16歲那年因嚮往共產黨提出的理想，決定輟學並隻身前往蘇州參加解放軍，成為公安部隊基層軍官。及後，他有感所追求的理念與當時的軍隊不同，大為失望。未幾，他被上級「砌生豬肉」，後獲一名朋友通風報訊，著他盡快逃走，倪匡幾經輾轉來到香港。
倪匡在港台節目《鏗鏘說》中，憶述當時在軍隊的生活及逃來香港的過程。他指土地改革非常殘忍，所以當見到有個賭博遊戲叫「鬥地主」時大感憤怒。他在節目中大談自己對共產黨的看法，並否認自己曾說過「妓女比共產黨可信」這句話，並稱「我好尊重妓女，這句話對妓女好侮辱。」
曾為巴西龜拿出武士刀
關於倪匡逸事有很多，包括倪匡的匡字，是他在《辭海》隨手點中「匡」字，便改名為「倪匡」，更一用就用了幾十年。不懂駕駛的他迷上研究汽車，曾把一部汽車化整為零，再化零為整，裝嵌回原狀。
同為「香港四大才子」的蔡瀾，曾在《管他的呢，我決定活得有趣：蔡瀾的瀟灑寫意人生》一書中提到，倪匡在移居美國之前，正苦惱如何處理養了多年的巴西龜，蔡瀾等人笑稱要用准山、杞子燉巴西龜，並加幾根冬蟲草，令倪匡走進房間拿出武士刀出來。最後巴西龜交由兒子倪震收留，並叮囑對方要用鮮蝦餵牠們。不過，倪震問能否餵食急凍的蝦，倪匡指巴西龜吃得不多︰「你這衰仔，幾兩蝦又有多少錢？牠們又能吃得了多少？」並從房間拿出武士刀出來，嚇得倪震落荒而逃。