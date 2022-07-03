倪匡逝世｜16歲輟學參軍 關於倪匡有趣軼聞

倪匡於1935年在上海出生，在16歲那年因嚮往共產黨提出的理想，決定輟學並隻身前往蘇州參加解放軍，成為公安部隊基層軍官。及後，他有感所追求的理念與當時的軍隊不同，大為失望。未幾，他被上級「砌生豬肉」，後獲一名朋友通風報訊，著他盡快逃走，倪匡幾經輾轉來到香港。

倪匡在港台節目《鏗鏘說》中，憶述當時在軍隊的生活及逃來香港的過程。他指土地改革非常殘忍，所以當見到有個賭博遊戲叫「鬥地主」時大感憤怒。他在節目中大談自己對共產黨的看法，並否認自己曾說過「妓女比共產黨可信」這句話，並稱「我好尊重妓女，這句話對妓女好侮辱。」