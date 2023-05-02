倪晨曦首次母子檔拍廣告 上山詩鈉孖Hilary珠光寶氣迎接母親節

5月14日的母親節將至，上山詩鈉（Anna）與倪晨曦（Elva）各自為周大福拍攝主題廣告，上山詩鈉與囡囡Hilary一同登場十足兩姊妹，而倪晨曦就跟乖仔Virgil以親子檔演繹母親節專屬珠寶，一同展現了母親的「Strength & Tenderness」，歌頌母愛中的力量與溫柔。
分享窩心事情
上山詩鈉與囡囡Hilary首次一同拍攝珠寶廣告，並異口同聲說：「今次拍攝這個母親節特輯，好有紀念價值，每個造型都好特別，即使同一套珠寶，我們分別配戴都有截然不同的感覺，但同時又可以襯到母女裝。」Anna和Hilary兩母女以型格的造型令人眼前一亮，配合以月季花及長春花為設計概念的珠寶，以動人美鑽及珍珠打造永不凋零的花朵，凸顯出不凡的時尚氣質，也帶出母親堅強和果敢的特質。母兼父職的Anna，從來給人感覺爽朗、獨立，但對女兒Hilary亦有溫柔的一面，Hilary憶述當年在美國讀書時，媽咪經常香港、美國兩邊奔波，記得有一次媽咪有工作在身，但仍然堅持飛到美國只逗留36小時為了陪她，雖然時間短但很珍貴，因為Anna知道陪伴是最大的力量。Anna一直以來對Hilary做的事也很上心，Hilary甜笑說：「媽咪當然不止做過一樣事令我感動，但每年我生日，媽咪都會準時第一個同我講生日快樂，雖然簡單但很窩心。」Anna亦笑言：「每年母親節或我生日，Hilary都會親手畫上我最喜愛的卡通人物的卡送給我，每張我都會儲起。」除了儲起Hilary送的心意卡外，Anna坦言已經珍藏着最珍貴的龍鳳鈪和心愛珠寶，留待Hilary出嫁的時候，為她送上最真摯的祝福。Hilary一直視媽咪為榜樣，她最希望可以學到Anna從心而發的自信和魅力、從容不逼地散發着光芒，並表示：「媽咪經常跟我分享她的生活經驗，不要怕挫折，因為要經歷生活琢磨，先會令我變得更強大；好像鑽石一樣要經過長年累月的打磨後，先會散發璀璨光芒。」如今已亭亭玉立的 Hilary，在母親面前已能完全展現出屬於她的獨立和自信。
囝囝毫不怯場
至於倪晨曦與大仔Virgil拍攝首個母子檔廣告，囝囝鏡頭前毫不怯場，倪晨曦與「小情人」Virgil特意配襯綠色親子造型，玩味色彩突出珠寶時尚的一面。初時 Elva擔心Virgil在鏡頭前會怕醜，豈料意外發現囝囝的另一面，她說：「我發現原來他對音樂好有拍子感，現場播一些熟識的歌，他就會自我陶醉地跳舞，不理其他人。今日幫他襯了一個型格造型，穿恤衫打扮一下，我好像幻想到他變成大男孩的模樣，好開心、好驚喜。」更已計劃了未來囝囝結婚，一定會送贈黃金首飾，希望保值之餘又有傳承的意思。同時，Elva亦分享了上年母親節的趣事：「上年大仔得一歲，老公幫他整了一張卡，叫囝囝畫公仔和寫名，但他 卻有性格地亂畫，我收到後大笑了。不過老公好貼心，最後將我們一家的合照貼上去，變成獨一無二。」Elva與VIirgil在現拍攝場自然率真的互動，讓人感受到幸福溫暖的氛圍。