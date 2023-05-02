倪晨曦首次母子檔拍廣告 上山詩鈉孖Hilary珠光寶氣迎接母親節

分享窩心事情

上山詩鈉與囡囡Hilary首次一同拍攝珠寶廣告，並異口同聲說：「今次拍攝這個母親節特輯，好有紀念價值，每個造型都好特別，即使同一套珠寶，我們分別配戴都有截然不同的感覺，但同時又可以襯到母女裝。」Anna和Hilary兩母女以型格的造型令人眼前一亮，配合以月季花及長春花為設計概念的珠寶，以動人美鑽及珍珠打造永不凋零的花朵，凸顯出不凡的時尚氣質，也帶出母親堅強和果敢的特質。母兼父職的Anna，從來給人感覺爽朗、獨立，但對女兒Hilary亦有溫柔的一面，Hilary憶述當年在美國讀書時，媽咪經常香港、美國兩邊奔波，記得有一次媽咪有工作在身，但仍然堅持飛到美國只逗留36小時為了陪她，雖然時間短但很珍貴，因為Anna知道陪伴是最大的力量。Anna一直以來對Hilary做的事也很上心，Hilary甜笑說：「媽咪當然不止做過一樣事令我感動，但每年我生日，媽咪都會準時第一個同我講生日快樂，雖然簡單但很窩心。」Anna亦笑言：「每年母親節或我生日，Hilary都會親手畫上我最喜愛的卡通人物的卡送給我，每張我都會儲起。」除了儲起Hilary送的心意卡外，Anna坦言已經珍藏着最珍貴的龍鳳鈪和心愛珠寶，留待Hilary出嫁的時候，為她送上最真摯的祝福。Hilary一直視媽咪為榜樣，她最希望可以學到Anna從心而發的自信和魅力、從容不逼地散發着光芒，並表示：「媽咪經常跟我分享她的生活經驗，不要怕挫折，因為要經歷生活琢磨，先會令我變得更強大；好像鑽石一樣要經過長年累月的打磨後，先會散發璀璨光芒。」如今已亭亭玉立的 Hilary，在母親面前已能完全展現出屬於她的獨立和自信。