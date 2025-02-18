倪樂琳楊梓瑤唔敢挑戰烹飪節目 王汛文爆《東張》黎寬怡拋花球超多人爭

應屆香港小姐冠軍倪樂琳、季軍楊梓瑤及友誼小姐王汛文今日(18日)到電視城出席無綫乙巳年新春團拜嘉年華。大會安排舞龍醒獅表演，三女更不忘摸下龍頭、獅身。三女不約而同表示希望新一年可以爆騷，賺多些錢，她們表示現時夠錢使，但希望可以賺多些用來置業及做慈善。王汛文更謂希望日後可以成立一個動物基金，幫助動物，坦言兒時希望自己有一個動物園，因為自己真的很喜歡小動物。

三女笑言現階段不談戀愛，以事業為重。提到楊梓瑤與王汛文在網上以「老公、老婆」相稱，楊梓瑤竟直認跟王汛文拍拖，王汛文立即澄清說︰「我哋由選港姐嗰陣已經咁講，純粹玩下嘢！」楊梓瑤稱當時王汛文為她戴戒指，笑言是求婚，因此就用「老公、老婆」互相聲呼。問到倪樂琳站在中間是否變成第三者，沒想到她稱當時楊梓瑤也有叫她做老婆，頓時陷入三角關係，非常搞笑。

倪樂琳表示早前試過做主持，坦言很有挑戰性，但希望可以嘗試拍劇。王汛文現時加入《東張西望》，她表示暫時未被安排去垃圾屋這類地方採訪，自言去老鼠屋不太擔心，但曱甴屋就是她最害怕的東西。提到《東張》的黎寬怡結婚，王汛文自爆搶花球的環節非常墟冚，不少人踴上前搶花球，坦言自己還未出到去，已經有大批人等搶花球。

王汛文自認廚藝尚可

楊梓瑤現時在港定居，跟哥哥一齊住，笑謂租金全由哥哥支付，自己就有幫忙買餸。問到三人是否廚藝很好，如開拍煮食節目有沒有信心應付，倪樂琳與楊梓瑤耍手擰頭，而王汛文就表示以前在加拿大都是自己煮，拿手小菜有鎮江骨及整牛扒。

問到她們今年的利是收穫，她們表示大約收到幾千元，而楊梓瑤就稱收到利是比起往年多，因為過去很難見到香港親戚，所以收到不少。提到三女明年可能要派利是予身邊的人，王汛文笑謂拿今年的利是出來派。