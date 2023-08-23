假面女郎｜主角替身自揭拍攝辛酸 瘋狂練舞跳到上圍縮水

Netflix原創韓劇《假面女郎》(Mask Girl) 改編自同名19禁網漫，上架後立即引起話題，今日已衝上Netflix香港區Top10節目榜首。《假面女郎》劇情描寫主角金貌美熱愛唱歌跳舞，由李寒別、NANA（林珍娜）、高賢廷分飾女主角三個不同時期，而當金貌美每當戴上面罩大跳性感舞步的時候，製作單位就找來天生衣架身形的索女替身Zizian蒙面演出。

激減三四公斤

經《假面女郎》全面上架，Zizian便透過社交網發文分享感受，並貼出多張幕後花絮，她透露為了練習舞蹈，每天進行最少三小時的高密度訓練，也曾為此落淚。本職為模特兒的Zizian在文中透露，為了2022年8月正式拍攝，從去年1月開始練舞，她稱：「通過試鏡後，為了跳好不會跳的舞還留下了眼淚。」她同時也感謝工作人員及導演等幕後團隊，表示今次擔任替身得到了很多寶貴經驗。

為應付劇中的歌曲《節奏中的那隻舞》，讓Zizian大呼超高難度，除了維持每星期三至四次、每天兩至三小時的練習外， Zizian當時不幸確診新冠肺炎，她表示由於正式播出只留下片段，看上去很輕鬆，但跳完後全身都被汗水浸濕，為追求能完美呈現每個畫面，Zizian激減了3、4公斤，就連胸部亦有縮水，雖然目前已增回體重，但胸及臉頰卻很難恢復。不過，隨着《假面女郎》大受歡迎，Zizian開始獲各地網民注意及討論，帶挈其社交平台的追蹤人數也大幅飆升。