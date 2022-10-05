側田極速再開show 網友再翻唾棄香港市場言論 小肥幫口出post解圍

出道一年就上紅館開show嘅側田，近年同香港市場「若即若離」，更搬咗去泰國生活3年。今年側田終於返香港簽唱片公司，8月仲喺會展開咗2場音樂會。話口未完，側田宣布會喺11月舉行音樂會part 2，亦有報導指有關方面已經幫佢入紙申請紅館。

全力回流之際，有網友翻舊帳，指側田曾經喺2010年一次訪問入面，直言喺香港做歌手好難賺錢，更指寧願「在北京當個三線歌手，肯定比我現在賺的多十倍。我不明白為什麼還有人覺得香港市場重要」。而家側田再喺香港開演唱會，當然被網民寸，甚至話難怪阿田之前喺演唱會自爆有「家族遺傳性失憶症」！

小肥：當時側田女友身在北京

同樣以唱功見稱嘅歌手小肥，就喺facebook出post幫手護航，解釋當年側田離港上北京生活，主因係愛情大過天。「佢當時決定去北京發展，其中一原因，係因為當時女友身在北京，願意以嫁雞隨雞心態離港往京。其二心灰原因，他口中所說厭惡的，並不是香港歌迷，是大家看不到卻又一聽即明的隱藏遊戲規則。」

呢幾年多返人聽廣東歌，個市先好返啲，但捱過早幾年低潮期嘅小肥，亦明白側田點解心灰意冷。「做人公道點，他決意要去北京發展的時間，是在2019年前大概2015年左右；在那時，有哪個人會留意香港的廣東歌樂壇？有！不過不多，大家當時都嚷著香港樂壇已死……為何有心灰的念頭？我真的明」。

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