側田玩poker狂寸劉浩龍 網民直言去同劉馬車比拼：明點解當年曹格打側田

側田喺4集遊戲入面不停以劉浩龍作目標，用言語攻擊對方。劉浩龍大讚側田於演唱會除帽嗰part好正好有型，但側田未表感謝，反而笑劉浩龍「練六舊腹肌冇鬼用」及「有腹肌但無女」，迫使劉浩龍直認：「冇！係冇女﹗」側田並無理會劉浩龍反應，繼續恥笑對方，就連Eric Kwok都表示唔知側田講乜嘢。

側田狂撩Dealer Chili

側田被安排坐喺Dealer Chili旁邊，表示冇望佢成晚，但就狂撩對方，甚至語出驚人：「即係我想講一樣嘢呢，而家拍緊嘢I don't care ，我想講呢即係有時候，你會見到啲好高嘅人啦，你會expect佢XX可能好大，但其實唔係真嘅呢樣嘢」。又追問Chill覺得自己是否正常，Chili就指自己無論性取向定係身體比例都正常，不過側田就唔認同，令所有人都唔知畀咩反應佢好。

唔少網民都留言表示側田成個劉馬車咁，又指終於明點解曹格打佢；有網民更加唔明側田點解搞到今時今日咁：「明點解當年曹格打側田啦，我睇片都想打佢」、「唔知點解師兄同Eric 又忍到佢咁耐」、「其實佢正正經經做音樂唔得嘅，係要搞事亂講嘢」、「呢啲就好明顯淨係識做音樂，但世界發生咩事就完全唔知唔識咁，但就不停用自己對世界個理解去講野，搞到最後講多錯多」、「練大隻只係為媾女？佢咩邏輯？」等等。

Round Table Poker 影片截圖

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原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載