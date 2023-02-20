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娛樂
2023-02-20 11:30:00

側田玩poker狂寸劉浩龍 網民直言去同劉馬車比拼：明點解當年曹格打側田

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側田

側田玩Poker時狂寸劉浩龍。

側田日前擔任Eric Kwok郭偉亮和劉浩龍、谷德昭主理嘅YouTube頻道Round Table Poker玩德州撲克，未知側田係咪飲大兩杯，所講嘅話題都極大膽，震驚在場所有人，又狂寸劉浩龍，被網民直言叫佢同劉馬車battle一下。

側田喺4集遊戲入面不停以劉浩龍作目標，用言語攻擊對方。劉浩龍大讚側田於演唱會除帽嗰part好正好有型，但側田未表感謝，反而笑劉浩龍「練六舊腹肌冇鬼用」及「有腹肌但無女」，迫使劉浩龍直認：「冇！係冇女﹗」側田並無理會劉浩龍反應，繼續恥笑對方，就連Eric Kwok都表示唔知側田講乜嘢。

側田狂撩Dealer Chili

側田被安排坐喺Dealer Chili旁邊，表示冇望佢成晚，但就狂撩對方，甚至語出驚人：「即係我想講一樣嘢呢，而家拍緊嘢I don't care ，我想講呢即係有時候，你會見到啲好高嘅人啦，你會expect佢XX可能好大，但其實唔係真嘅呢樣嘢」。又追問Chill覺得自己是否正常，Chili就指自己無論性取向定係身體比例都正常，不過側田就唔認同，令所有人都唔知畀咩反應佢好。

唔少網民都留言表示側田成個劉馬車咁，又指終於明點解曹格打佢；有網民更加唔明側田點解搞到今時今日咁：「明點解當年曹格打側田啦，我睇片都想打佢」、「唔知點解師兄同Eric 又忍到佢咁耐」、「其實佢正正經經做音樂唔得嘅，係要搞事亂講嘢」、「呢啲就好明顯淨係識做音樂，但世界發生咩事就完全唔知唔識咁，但就不停用自己對世界個理解去講野，搞到最後講多錯多」、「練大隻只係為媾女？佢咩邏輯？」等等。

Round Table Poker 影片截圖

Round Table Poker 影片截圖

Round Table Poker 影片截圖

Round Table Poker 影片截圖

Round Table Poker 影片截圖

Round Table Poker 影片截圖

Round Table Poker 影片截圖

Round Table Poker 影片截圖

Round Table Poker 影片截圖

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載

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