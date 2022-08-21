側田開騷｜消失3年移居泰國重拾笑容 自揭可能患有遺傳性失憶症

側田闊別香港舞台三年，在會展舉行兩場演唱會。昨日首場獲不少圈中好友支持，包括方力申、鄧麗欣、楊愛瑾、小肥、環球新人DEZ等。側田是次音樂會圍繞很多他的經典金曲以及今年最新作品，並以《情歌》、《你好》、《我有今日》和《男人KTV》作序幕，一開口嬴得全場歡呼聲。

側田表示過去曾被利用、被背叛，令他心灰，更表示2020年是他的人生低潮，幸好上天讓他找回初心。他說︰「我諗咗三年，晚晚喺度幻想呢一刻講咩，最怕一開口就喊，我真係好掛住你哋！呢三年好多人問我去咗邊，我搬咗去泰國住，殺死我嘅ego。因為我發現自己失去笑容、有雜念，咁樣係會影響到我嘅創作，所以我需要離開處理一下。」