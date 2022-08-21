側田開騷｜消失3年移居泰國重拾笑容 自揭可能患有遺傳性失憶症

側田闊別香港舞台三年，在會展舉行兩場演唱會。昨日首場獲不少圈中好友支持，包括方力申、鄧麗欣、楊愛瑾、小肥、環球新人DEZ等。側田是次音樂會圍繞很多他的經典金曲以及今年最新作品，並以《情歌》、《你好》、《我有今日》和《男人KTV》作序幕，一開口嬴得全場歡呼聲。
側田表示過去曾被利用、被背叛，令他心灰，更表示2020年是他的人生低潮，幸好上天讓他找回初心。他說︰「我諗咗三年，晚晚喺度幻想呢一刻講咩，最怕一開口就喊，我真係好掛住你哋！呢三年好多人問我去咗邊，我搬咗去泰國住，殺死我嘅ego。因為我發現自己失去笑容、有雜念，咁樣係會影響到我嘅創作，所以我需要離開處理一下。」
感激女友不離不棄
側田表示希望今次個唱可以為大家帶來正能量，「做音樂係發放正能量。我個人同音樂變咗好多，整理自己心態之後，希望今次呈現最真實嘅show，會永世難忘。」他在演唱會上公開多謝女朋友的支持，令他相信愛︰「我要對自己的作品負責、對歌迷尊重，當我發現自己2020年陷入低潮時，我離開直到2021年找回初心，跟住開始做新碟。我要送一首歌俾一個人，無佢我企唔到係台，俾啲掌聲佢！」緊接唱出《愛這個字》送給女友。
盼聽住自己的歌曲離開
不過，側田在演唱會上多次忘記歌詞及甩咀，側田在encore環節表示自己很大機會會患上遺傳性失憶症，並感性表示：「我唔知自己可以唱多幾多年，可能過多幾年要降key，有機會就繼續盡力唱。」並稱現時做的音樂及音樂會是他的人生計劃，希望日後自己能靠音樂尋回記憶，聽住自己的歌曲離開。