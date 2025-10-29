偶像女生IdG成員圈圈出道 宣布招募二期生 年底開 3場Mini Concert

香港大型女生偶像企劃「偶像女生」(IdG)，一期練習生自成團以來，積極展開宣傳，逐步聚集大量忠實fans。隨著首團「IdG Bubbles」於9月正式出道，首支主打歌《泡泡我！》迅速在各大歌曲榜上取得佳績，更在商台903專業推介中高居第三位。

最近「偶像女生」一期生在將軍澳新都城舉行《IdG 刺激的旅程開步禮》。活動中，她們不僅與fans近距離互動，還意外公有5大喜訊，令現場氣氛熱烈。除了播放《泡泡我！》MV，成員們還透露第二支派台歌將於下月登場，讓fans期待不已。７位成員Cindy、小倬、Anesa、夢月、家鑾、Yoyo及Kathy即時亦感到十分興奮。