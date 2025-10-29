偶像女生IdG成員圈圈出道 宣布招募二期生 年底開 3場Mini Concert

香港大型女生偶像企劃「偶像女生」(IdG)，一期練習生自成團以來，積極展開宣傳，逐步聚集大量忠實fans。隨著首團「IdG Bubbles」於9月正式出道，首支主打歌《泡泡我！》迅速在各大歌曲榜上取得佳績，更在商台903專業推介中高居第三位。
最近「偶像女生」一期生在將軍澳新都城舉行《IdG 刺激的旅程開步禮》。活動中，她們不僅與fans近距離互動，還意外公有5大喜訊，令現場氣氛熱烈。除了播放《泡泡我！》MV，成員們還透露第二支派台歌將於下月登場，讓fans期待不已。７位成員Cindy、小倬、Anesa、夢月、家鑾、Yoyo及Kathy即時亦感到十分興奮。
在開步禮上，IdG主理人阿拔驚喜地公布「偶像女生一期生 第二隊」的首位出道名單，圈圈成為眾望所歸的首位成員。她對此感到驚喜不已，表示能夠正式出道，感謝fans支持。此外，IdG宣布將於12月啟動二期生招募，詳情將通過官方平台公布。此外，團隊不忘為4位10月之星Sharon、Una、Polly及芷蕎慶祝生日，齊心許願讓本地女團繼續發光發亮。
而IdG上月首個專場演出反應熱烈，為回饋fans支持，團隊宣布將於11月及12月期間舉辦3場Mini Concert。首場Mini Concert將由「IdG Bubbles」主打，屆時她們將在舞台上閃耀光芒。接下來的兩場則由人氣成員Wingy及芷蕎主打，兩位也將邀請其餘一期生同台演出。Wingy表示：「非常興奮但也緊張，承諾會努力練習，希望能在舞台上Solo表演。」芷蕎則笑言，「希望到時在台上能夠放鬆自如。」