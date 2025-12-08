偷偷記得｜岑寧兒以歌聲療癒無聲告別 梁祖堯心繫大埔盼給予情緒出口

風車草劇團的絮語音樂劇場《偷偷記得》昨晚(7日)落幕，劇情講述一個人在無法避免突如其來又無聲無色的告別時，如何找到希望和面對這些回憶。適逢香港面對大埔火災這個巨大災害的時刻，身為編劇的梁祖堯表示，今次創作《偷偷記得》是想給大家一個抒發情感的出口，但沒想到他與團隊都一同被治癒。「我哋成班表演者、台前幕後都係香港人，大家都為大埔火災呢件事而十分難過，但係我哋正正就係喺呢個故仔裏面，都搵到我哋自己嘅出口。我亦都希望用呢一個諗法去帶俾觀眾，同大家同呼同吸一齊感受，同埋一齊去開解大家，陪伴大家，一齊去捱過呢段艱難嘅時刻。」



首度演出舞台劇的岑寧兒(Yoyo)自言亦是被療癒的其中一員，她道：「《偷偷記得》好吻合本身最近要面對嘅呢啲情緒，幫助我作為表演者喺呢段時間去面對同埋處理呢啲感受，俾咗個出口我，同埋藉著我比較擅長嘅唱歌，去面對呢個生命課題。」網上不少留言都表示，聽到Yoyo演繹《細水長流》、《盡力呼吸》和《致明日的舞》等歌曲時，感到釋懷。湯駿業(AhDee)亦表示，「大家有啲情緒積住咗，今次可以透過呢個戲釋放出嚟之餘，同時亦令到我哋覺得我哋劇場除咗搞笑之外，亦都可以有治癒、療愈嘅能力。」Yoyo續道：「演戲對我嚟講係好新嘅嘗試，學習過程中，容許自己更加敏感。雖然綵排演出不停重覆著同一件事情，但每一晚面對唔同觀眾，再觀察自己嘅反應，原來都會唔一樣，呢個感覺實在十分深刻，亦令我多咗練習stay present，珍視當下。」



劇場裡，風車草劇團藉著戲劇療癒人心，但他們仍心繫大埔的災民，阿祖說：「我哋唔想剎停呢個演出，因為呢個戲正正咁橋就係講嗰個題材，我哋覺得喺呢個時刻同大家分享呢個演出，可能都有一個正面嘅訊息，但係我哋作為香港人都好想出一分力，所以我哋就決定將我哋售賣紀念品嘅錢捐出去。」AhDee亦說：「我哋都好想為大埔嘅居民做啲事，希望都可以略盡綿力。」

香港人正面對著如此艱矩的時刻，但AhDee表示：「我哋好多難關都一齊過，我哋只要繼續守護大家，互相幫助、互相愛大家、互相睇住大家，我哋就有咩難關都可以一齊度過。」阿祖亦道：「其實我哋關關難過關關過，我哋只要一齊守護住大家，一齊幫助大家，心裏面有愛去愛大家，其實幾難嘅難關我哋都可以一齊捱過，接下來嘅嘢將來係點無人可以預計到，但係呢一刻面對一個巨大嘅傷口，我哋係需要互相扶持互相去守護，就好似《偷偷記得》裏面，天使講嘅一句台詞：『我哋認識到大家，幫得幾多儘量幫，做得幾多儘量做。』」



邵美君則遇上真情流露的觀眾兼好友。「我聽得最多嘅説話係多謝我哋，可以讓佢哋喺呢段時間將抑壓住嘅情感可以得到排解。其中我一位社工朋友，佢一見到我，就攬住我係咁喊，冇講任何嘢，但我從佢嘅反應裏面，知道喺呢段時間佢行得唔容易，所以我都俾咗一個好深嘅擁抱佢，希望大家互相支持、互相鼓勵，繼續行落去。」

此外，有醫護人員多謝AhDee及阿祖說出了他們的心聲，AhDee道：「有個醫生睇完話呢個戲講出咗醫護人員嘅難處：有好多情緒都唔可以講出嚟，但《偷偷記得》正正好似有人講到佢哋嘅心聲，所以好感謝我哋。」阿祖則謂：「好坦白講，原本我唔係諗住講醫護，講放棄搶救，即係要同家屬去講放棄搶救呢件事，過程中提及好多醫護人員嘅傷痛感受，但有醫護人員同我講，覺得《偷偷記得》令到佢哋覺得被理解，同埋被看到佢哋嘅工作裏面嘅難處同埋偉大，佢哋嘅分享對我哋嚟講係好特別同埋好寶貴。」