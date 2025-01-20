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娛樂
2025-01-20 11:10:17

傅嘉莉再考寶石鑑證課程 自言最近太多事發生未能消化

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傅嘉莉坦言這一個月發生的事太多，未夠時間消化。

傅嘉莉坦言這一個月發生的事太多，未夠時間消化。

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傅嘉莉向來喜歡「石頭」，早年她除攻 入商界發展個人飾品品牌「faa ，更邊拍劇邊修讀英國皇家寶石協會課程，並於2023年成功考獲Gem-A FGA寶石鑑定師基礎和文憑證書。傅嘉莉早前經歷喪貓之痛，近日她終於收拾心情，投入幕前工作，並再次完成英國皇家寶石協會Gem-A DGA考試。 

傅嘉莉在社交網分享自己努力溫習的情況，片中見她被很多寶石參考書包圍，即使外出工作，notes 都幾乎長期跟身，方便隨時可以溫習。傅嘉莉寫道：「終於終於放下我一年多嘅心頭大石，而家嘅感覺好難形容，我感覺人終於放鬆左好多。」她續指因為工作關係，兩度延期 DGA 考試 ，而在過去一年拍攝了《反黑英雄》，《神耆小子》，《法證先鋒6幸存者的救贖》和《刑偵12》，但她都不敢鬆懈，一得閒就keep住溫書，她表示：「昨天完成了2.5小時實習考試，今天我終於終於完成最後一個3小時筆試，最後45分鐘嘅時候，發覺仲有兩個大題目未答，超級驚終於完成了，真的好開心。」傅嘉莉更自爆這兩天為了考試，緊張到肚痾，並表示非常期待三個月後的成績。 最後，傅嘉莉謂：「呢一個月發生咗好多嘢，其實都唔夠時間消化，妹妹（愛貓）我可以好好持素念經給妳。」

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傅嘉莉自爆這兩天為了考試，緊張到肚痾。 即使外出工作，notes 都幾乎長期跟身，方便隨時可以溫習。 傅嘉莉自爆這兩天為了考試，緊張到肚痾。 傅嘉莉再考寶石鑒證課程 。

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