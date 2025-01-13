傅嘉莉愛貓離世後 21歲「哥哥」突然暈倒 ：千祈唔好丟低我

傅嘉莉在社交網貼出愛貓的照片，相中見愛貓戴上頸箍，並在獸醫診所留醫，她表示：「琴日早上你突然間嘔吐，跟住暈倒、失禁，我着住睡衣就即刻帶你睇急症，如果連你都離開我，就請你帶埋我去喵星一齊搵妹妹吧！我知道你21歲已經好叻叻，但係就算身體有咩事，媽媽會同你一齊面對，千祈唔好丟低我。」

傅嘉莉(Kelly)日前在迎來40歲生日前夕，家中陪伴她16年8個月的愛貓GeBe突然離世，傅嘉莉在社交網悲痛發文：「難以言喻的痛。」日前她為Gebe 進行告別式後的數天，家中另一隻21歲愛貓突然暈倒，傅嘉莉傷心表示：「如果連你都離開我，就請你帶埋我去喵星一齊搵妹妹吧！」

好彩心、腎、肝冇事

她續透露星期三或星期四會有報告，「搵到你身體出現嘅新問題我哋慢慢調理，初步估計可能係甲亢(甲狀線功能亢進症)⋯…自從年紀大，從一年的變成半年的血檢。慶幸昨天和7號的血和超聲波檢查，心臟、腎臟、肝臟都沒有出現問題。貧血的這2年一直也在監察和調理中，如果找到真的是甲亢的問題，應該口服藥物也可以輔助到，就等待看T4游離子和TSH的報告。」

她感謝醫生和護士在這段時間照顧她的愛貓「哥哥」和GeBe，同時也照顧着她的心靈，「這段時間我看了很多其他貓貓主人的各種分享，也感謝他們的分享，令我更加了解到貓貓的多種病因和治療方法，之後我也會分享一下我GeBe妹妹整件事的來龍去脈，希望如發生同類的事情，也可多一個角度的想法。」最後，她透露愛貓「哥哥」昨天已經接回家了，現時情況也穩定。而同樣是愛寵物之人的阮小儀，亦有留言送鼓勵表示：「加油，你要俾大量正能量佢呀。」