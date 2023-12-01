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娛樂
2023-12-01 11:05:01

傅嘉莉赴英國行寶石鑑定師畢業禮 回憶邊拍劇邊進修壓力大荷爾蒙失調兼脫髮

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傅嘉莉赴英國行寶石鑑定師畢業禮 回憶邊拍劇邊進修壓力大荷爾蒙失調兼脫髮

傅嘉莉赴英國行寶石鑑定師畢業禮 回憶邊拍劇邊進修壓力大荷爾蒙失調兼脫髮

傅嘉莉Kelly好學不倦，花2年完成英國皇家寶石協會Gem-A的FGA寶石鑑定師文憑課程，成功考獲兼應屆優異生。近日，Kelly更特意向公司請假，抽空遠赴英國領取證書行畢業禮，拿到證書時，開心不已，直呼「完夢」！

傅嘉莉Kelly完成英國皇家寶石協會Gem-A的FGA寶石鑑定師文憑課程，成功考獲兼應屆優異生 傅嘉莉Kelly完成英國皇家寶石協會Gem-A的FGA寶石鑑定師文憑課程，成功考獲兼應屆優異生 傅嘉莉Kelly完成英國皇家寶石協會Gem-A的FGA寶石鑑定師文憑課程，成功考獲兼應屆優異生 傅嘉莉Kelly完成英國皇家寶石協會Gem-A的FGA寶石鑑定師文憑課程，成功考獲兼應屆優異生

傅嘉莉︰年齡只是一個數字

今次Kelly遠赴英國Goldsmiths Hall，一踏進禮堂那刻，Kelly直言自己猶如進入魔化世界一樣，禮堂莊重宏偉，映入眼簾。Kelly亦道出自己當年因早入行，而沒有繼續學業，一直耿耿於懷，之後能夠用自身興趣發展，重返校園，十分感觸，笑言自己幾個月前已經好期待英國畢業禮，但因為工作關係，分秒必爭地用4日之間往返英國，不惜犧牲休息時間，以最短時間做最多事情為目標，而英國天氣亦令Kelly十分擔憂，因雨季來臨，幸得天公造美，行程都可以順利完成。

其實，Kelly早年於修讀課程時，同步進行多部電視劇拍攝，壓力巨大，一度導致荷爾蒙失調兼脫髮，但都已經一一捱過，亦表示年齡只是一個數字，有心唔怕遲，希望藉以自身例子，可以鼓勵到更多人，為自己打算，踏出第一步。

傅嘉莉在英國遇上好天氣（傅嘉莉IG） 傅嘉莉在英國遇上好天氣（傅嘉莉IG） 傅嘉莉在英國遇上好天氣（傅嘉莉IG） 傅嘉莉在英國遇上好天氣（傅嘉莉IG） 傅嘉莉近日人氣急升（傅嘉莉IG） 傅嘉莉近日人氣急升（傅嘉莉IG） 傅嘉莉近日人氣急升（傅嘉莉IG） 傅嘉莉近日人氣急升（傅嘉莉IG）

傅嘉莉神還原「火雞姐」莫文蔚

傅嘉莉現時有繼續修讀DGA鑽石文憑課程，為自己訂下目標，取得修讀碩士學位的入場券，繼續向碩士學歷邁進，以戴上四方畢業帽為目標。不過，Kelly就表示暫未會開創珠寶事業，或者投入珠寶工作，會繼續以演員身份見大家。

近日，Kelly於早前播放的電視劇《香港人在北京》中大受好評，演技令人刮目相看，劇情中神還原「火雞姐」莫文蔚，一度掀起熱話。同時，Kelly透露現正同步拍攝《法證先鋒6》及《反黑英雄》，而在《法》的角色專長為珠寶，尤如度身訂造一樣，感謝監製劇組加添珠寶元素在內，令她興奮不已，大叫「過癮」！

傅嘉莉《香港人在北京》神還原「火雞姐」莫文蔚後，獲廣告商垂青飾演《食神》薛家燕一角 傅嘉莉《香港人在北京》神還原「火雞姐」莫文蔚後，獲廣告商垂青飾演《食神》薛家燕一角 傅嘉莉《香港人在北京》神還原「火雞姐」莫文蔚後，獲廣告商垂青飾演《食神》薛家燕一角

最近Kelly在電視劇《香港人在北京》神還原火雞姐的造型，不但人氣急升，同時更獲廣告商垂青，火速找她同樣以電影《食神》中另一經典角色—薛家燕的食家造型拍攝新一輯廣告， Kelly：「有廣告開心之餘，更開心係努力付出得到認同，未來希望有更多角色被人留意及又發揮。」

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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