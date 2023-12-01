傅嘉莉赴英國行寶石鑑定師畢業禮 回憶邊拍劇邊進修壓力大荷爾蒙失調兼脫髮

傅嘉莉︰年齡只是一個數字

今次Kelly遠赴英國Goldsmiths Hall，一踏進禮堂那刻，Kelly直言自己猶如進入魔化世界一樣，禮堂莊重宏偉，映入眼簾。Kelly亦道出自己當年因早入行，而沒有繼續學業，一直耿耿於懷，之後能夠用自身興趣發展，重返校園，十分感觸，笑言自己幾個月前已經好期待英國畢業禮，但因為工作關係，分秒必爭地用4日之間往返英國，不惜犧牲休息時間，以最短時間做最多事情為目標，而英國天氣亦令Kelly十分擔憂，因雨季來臨，幸得天公造美，行程都可以順利完成。

其實，Kelly早年於修讀課程時，同步進行多部電視劇拍攝，壓力巨大，一度導致荷爾蒙失調兼脫髮，但都已經一一捱過，亦表示年齡只是一個數字，有心唔怕遲，希望藉以自身例子，可以鼓勵到更多人，為自己打算，踏出第一步。