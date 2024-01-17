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娛樂
2024-01-17 23:13:09

傅嘉莉頒獎禮食白果 直認唔開心︰我不太滿意

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傅嘉莉盛妝打扮出席《萬千星輝頒獎典禮2023》。

傅嘉莉憑《廉政狙擊》和《香港人在北京》被提名最佳女配角，以及以《一舞傾城》和《香港人在北京》被提名《飛躍進步女藝員》。自宣布有份角逐獎項以來，她都落力拉票，甚至穿上高達6位數的靚裙拍攝場刊，可見她對獎項的寄望非常高。由於傅嘉莉近年的表現令人刮目相看，加上去年有不少佳作，因此成為兩獎的大熱門，奈何最終食白果收場。

傅嘉莉盛妝打扮出席《萬千星輝頒獎典禮2023》。

遺憾未能上台多謝鍾澍佳

經過一夜的沉澱後，傳嘉莉在社交平台發文，她寫道︰「沉澱，修正，再重新出發
在演員道路上並不容易，但路途每一個經歷，每一個感受，也是一個財富，尤其對於做演員的我。衷心感謝所有，所有支持我投票给我的你們，無論高山低谷，有你們的愛，令到我在路途上並不孤單，我會繼續努力把每頁黑白的文字，每個大小人物的角色，演活出來，感動你心。」她亦恭喜所有得獎者並期待跟他們合作，最遺憾的是未能在台上向鍾澍佳表達謝意，因為對方令觀眾認識到不一樣的傅嘉莉。

傅嘉莉落空兩獎。

不滿造型？

失落當然是有，但她直認當晚有些不開心，「的確有點不開心的是昨天(14)的整體造型，我不太滿意。力求完美的我，為了今次的頒獎典禮真的花了很多時間和心思在造型的細節。」不過，她亦有多謝服裝贊助及髮型師，及大讚閃閃的鑽石裙的材質，手工，剪

由於傅嘉莉整體的打扮都非常漂亮，至少不像炎明熹的打扮飽受批評，因此網民都難以了解她不滿在哪裡。今日她再發文自我安慰說︰「一直令我堅持下去是演戲從來不是獎項或其他東西，重視了，盡力了，也無悔於心但肯定的是證明我還有很多的不足再次感謝所有信息和留言的支持，鼓勵和安慰我會在各方面繼續努力的 。」

 

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