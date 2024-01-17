傅嘉莉頒獎禮食白果 直認唔開心︰我不太滿意

傅嘉莉憑《廉政狙擊》和《香港人在北京》被提名最佳女配角，以及以《一舞傾城》和《香港人在北京》被提名《飛躍進步女藝員》。自宣布有份角逐獎項以來，她都落力拉票，甚至穿上高達6位數的靚裙拍攝場刊，可見她對獎項的寄望非常高。由於傅嘉莉近年的表現令人刮目相看，加上去年有不少佳作，因此成為兩獎的大熱門，奈何最終食白果收場。

經過一夜的沉澱後，傳嘉莉在社交平台發文，她寫道︰「沉澱，修正，再重新出發 在演員道路上並不容易，但路途每一個經歷，每一個感受，也是一個財富，尤其對於做演員的我。衷心感謝所有，所有支持我投票给我的你們，無論高山低谷，有你們的愛，令到我在路途上並不孤單，我會繼續努力把每頁黑白的文字，每個大小人物的角色，演活出來，感動你心。」她亦恭喜所有得獎者並期待跟他們合作，最遺憾的是未能在台上向鍾澍佳表達謝意，因為對方令觀眾認識到不一樣的傅嘉莉。

不滿造型？

失落當然是有，但她直認當晚有些不開心，「的確有點不開心的是昨天(14日)的整體造型，我不太滿意。力求完美的我，為了今次的頒獎典禮，真的花了很多時間和心思在造型的細節上。」不過，她亦有多謝服裝贊助及髮型師，及大讚閃閃的鑽石裙的材質，手工，剪裁。

由於傅嘉莉整體的打扮都非常漂亮，至少不像炎明熹的打扮飽受批評，因此網民都難以了解她不滿在哪裡。今日她再發文自我安慰說︰「一直令我堅持下去是演戲，從來不是獎項或其他東西，重視了，盡力了，也無悔於心，但肯定的是，證明我還有很多的不足。再次感謝所有信息和留言的支持，鼓勵和安慰，我會在各方面繼續努力的 。」