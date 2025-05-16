傅嘉莉高齡愛貓狀況急轉直下 網民批評刷流量：仲有心情cap閉路電視？

傅嘉莉（Kelly）向來是愛貓之人，今年初她迎來40歲生日前夕，家中陪伴她16年8個月的愛貓GeBe突然離世，傅嘉莉在社交網悲痛發文：「難以言喻的痛。」日前，傅嘉莉在透露家中另一隻23歲高齡的愛貓BeBe亦發現脾臟有腫瘤，這兩天身體狀況急轉直下，令她非常擔心。



傅嘉莉在社交網交代BeBe的病況，她寫道：「這天，好像要來臨了。前晚如常我半夜起床去看看BeBe，發覺BeBe鼻右邊濕了，一抹才知道是鼻血，也是我第一次看見他鼻子出血，怕是DPO＋舒敏激素令他血壓偏高所致，他有血壓高和輕度心臟肥大心雜音，情況已經開始擔心。」她指BeBe昨天開始不吃東西，中間還一直來回去洗手間：「大約到了晚上8點多，牠就開始躺在床上，兩眼放空，身體不動了，這刻就彷彿像GeBe離開我前的狀態，我趕緊帶牠去醫院。醫生測量牠的維生指數一切也正常，還繼續照了超聲波，肚肚已經沒有便便，直腸已經被壓到比較下方的位置。醫生提議輸血，但我不是很想，風險太大了，只是繼續打了一支止痛針，我就帶牠回家了。」



傅嘉莉非常擔心，全晚冇瞓覺貼身照顧：「2點起來看看監控，他完全沒有動過也是同一個姿勢，我起來幫他換躺另一邊身，幫他按摩一下，餵他一點水，他勉強也喝了一點，現在6點，他還是沒有動過，仍然有呼吸，有心跳，但已經沒有了活動能力了，由發覺脾臟有腫瘤到現在只是一星期多，為什麽這麼快狀態就急轉直下。」傅嘉莉傷心表示只想愛貓不受苦，網民見狀大感心酸，並大讚BeBe能活到23歲已經好叻，不過亦有人批評傅嘉莉借愛貓刷流量：「咁傷心仲有心情翻看閉路電視cap圖？」