傅穎唔識寫錯名博流量KOL：呢啲嘢點值得擺喺心入面嬲(有片)

傳穎(現名傅寶誼)今日於灣仔舉行一連兩場粉絲見面會，與80位fans共膳和見面傾偈，包括特地從新加坡、台灣來港的fans，這是她相隔9年再舉辦見面會，上一次fans meeting是2016年為著作《向上生長·長成自己喜歡的模樣》出席書展活動，此後也沒打算再辦見面會。她形容今次是機緣巧合，早前在香港工作，有人建議搞粉絲聚會，「如果冇朋友同我講，真係唔知幾時先會再開。」

不感憤怒

傅穎現時定居內地，近日返港出席「美酒佳餚巡禮2025」活動，談到早前旅遊KOL(謝利Jerry.C)跟她集郵，在網上po合照時刻意寫「Hi Stephy 呀」刷流量，傅穎表示不認識對方，只記得曾與對方合照，直至朋友send來對方發帖才得悉事件，「我啲friend睇完好嬲，但明白佢做緊咩嘢，因為呢個世界係流量嘅世代，我確實係唔識佢。（你有冇嬲？）梗係冇，呢啲嘢點值得擺喺心入面嬲。」是否意味對方連被嬲的資格也沒有，她笑言，「唔可以咁講，只係依家要令我好嬲嘅嘢比較少。」她認真表示，需要一些挑戰底線的人在身邊，「如果能觸動我嬲，證明呢個係我嘅課題，如果你講嘅嘢令我好嬲，寧願喺身邊多講幾次，等到有一日我冇感覺，我就升咗grade。」