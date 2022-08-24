傅穎大曬上海簡約新屋 與網民互動被嘲唔記得廣東話點講

傅穎（Theresa）近年長居內地拍劇，仲做埋直播帶貨，以四海為家，先後於北京及廣州居住，曾拍攝影片介紹自己香港南昌嘅海景迷你豪宅及北京住所，分享「斷捨離」生活原則及極簡主義嘅家居環境。6月時份，傅穎就移居到上海並與觀眾介紹其上海新屋，又指自己無定居概念：「很多人會覺得你在一個地方住下來，是不是就是定居下來了，說實話我沒有這個概念，我只是知道這段時間我應該都會在這個城市，所以呢我就找個房子，就是住的舒服、開心就Ok了！」

去年，傅穎在廣州生活時，曾長期受失眠困擾，更帶點抑鬱狀態，於是傅穎於6月20日搬到上海展開新生活；期間，一直住喺朋友屋企尋找理想家居。從影片中所見，傅穎新居仍是走簡約路線，以淺色調為主，感覺舒適；除咗設有露台、開放式廚房、主人套房，傅穎仲將其中一間房變成衣帽間，而客廁就改成貓房，提供獨立空間予愛貓。

「我一直在做真實的自己」

傅穎亦積極與網民互動，有耐性地回答網民提問；佢先表示自己係新晉電商小主播，主要推銷各種時裝配搭。有網民就大讚傅穎平日造型，直言即將於9月踏入38歲嘅傅穎保養得宜，而且打扮後生，睇起上嚟似16歲，傅穎笑言：「16唔好玩，38先好玩。」；又有網民詢問每次搬到唔同地方嘅感受，傅穎就表示：「一直都有新開始，不好嗎？」面對網民提問，傅穎幾乎有問必答，但當有網民問及佢幾時返香港等問題，就有點避而不談；網民問及：「幾時返香港？還記得廣東話點講嗎？點解冇新歌，你以前啲歌我還有聽呢！」 傅穎僅回答：「有可能係你冇留意新歌！」。又有網民留言叫傅穎做回真實嘅自己，佢就回應：「我一直在做真實的自己，只是跟你心裡面想的不一樣」，不過網民都繼續留言指掛住Cookies年代：「可能我還停留在cookies時代」、「我都係，懷念以前cookies時代」等等。

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