傅穎現身美酒佳餚 網紅博流量刻意寫「Hi Stephy 」被轟零尊重

現年41歲的傅穎（Theresa、現名傅寶誼）近年專注在內地發展，適逢「香港美酒佳餚巡禮2025」昨日開鑼，一連四日在中環海濱舉行，Theresa孖住李珊珊齊齊現身活動場地，Theresa以一件紅色外套配牛仔褲上陣，依然青春，非常搶眼。
博流量刻意寫錯名
不過，活動過後卻發生小插曲，旅遊KOL謝利 （Jerry.C）昨日亦在現場，更與Theresa打卡。不過，他事後卻在帖文寫道「Hi Stephy 呀！」很多網民都立即糾正是傅穎Theresa。但原來Jerry.C是為了博取流量而刻意寫錯對方的名字，他表示：「親～Draw 流量先咁寫咋，正常寫 Hi Theresa，你估會有人留言有反應」、「兩個出道個陣都似孖妹」，更表示他與Teresa「本身識㗎」。
網民炮轟零尊重
不過網民對於他的解釋似乎不太受落，並紛紛留言表示：「你講笑咋話？但唔係幾好笑囉」、「有冇禮貌」，Jerry.C仲未知衰，繼續表示：「嗨～有時我都無所謂㗎，最緊要唔好令對方尷尬，認錯都無咩所謂，善意就得啦。」網民續謂：「咁你明知人地叫Theresa，但叫人Stephy又有幾善意呢？0尊囉」可能受太多人抨擊，Jerry.C最後敗走選擇刪掉帖文。