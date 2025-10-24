傅穎現身美酒佳餚 網紅博流量刻意寫「Hi Stephy 」被轟零尊重

現年41歲的傅穎（Theresa、現名傅寶誼）近年專注在內地發展，適逢「香港美酒佳餚巡禮2025」昨日開鑼，一連四日在中環海濱舉行，Theresa孖住李珊珊齊齊現身活動場地，Theresa以一件紅色外套配牛仔褲上陣，依然青春，非常搶眼。

旅遊KOL謝利博流量刻意寫錯「Hi Stephy 」。

博流量刻意寫錯名 不過，活動過後卻發生小插曲，旅遊KOL謝利 （Jerry.C）昨日亦在現場，更與Theresa打卡。不過，他事後卻在帖文寫道「Hi Stephy 呀！」很多網民都立即糾正是傅穎Theresa。但原來Jerry.C是為了博取流量而刻意寫錯對方的名字，他表示：「親～Draw 流量先咁寫咋，正常寫 Hi Theresa，你估會有人留言有反應」、「兩個出道個陣都似孖妹」，更表示他與Teresa「本身識㗎」。