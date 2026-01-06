傅穎發千字長文不滿被指整容 澄清20年前只靠化妝

現年41歲的傅穎(Theresa,現名傅寶誼)昔日是女子組合Cookies成員之一，近年Theresa將事業重心轉戰內地發展，上年10月她在灣仔舉行一連兩場粉絲見面會，相隔9年與粉絲再重聚。Theresa從20年前開始已經一直被指整容，多年來一直經歷網暴的她昨日（5日）在社交平台千字發長文回應對「你變好看了，別人不舒服了」話題的看法，以及不滿被媒體報道指整容。

Theresa憶述20年前公司同事明示不知道如何打造她，當時可能是最後一次出專輯，所以改變了髪色髮型和妝容，啓動了一次破釜沈舟的自救模式。Theresa表示：「起初大家都覺得還不錯，媒體寫的都正面，可沒過多久畫風就變了，開始大肆渲染我整容，報道排山倒海而來。那時候的香港Botox都還沒盛行，我臉上的缺陷突然就變成是開刀的口子，這一陣風刮得很突然，但被勸戒盡量不要回應負面新聞，得藏在心裡得自己消化。」

自勉變成自己喜歡的樣子

Theresa分享過去20年不斷被寫整容，報道內容則寫上：「從1.0到5.0 換頭，膠臉，往死裏寫，沒反擊繼續寫，大概要寫到你想死。寫到你天天整，月月整，年年整，媒體的筆操縱著風向與人心，一次兩次不痛不癢，但寫上百次千次，沒人再懷疑真偽，因為它已深深印在人們腦海裡。」Theresa無奈當年只靠化妝的年代，竟被貼上整容怪的標籤。她強調不會討厭自己素顏，更大方承認30歲曾有過容貌焦慮和年齡焦慮。

Theresa指因為工作機會得來不易而去研究化妝和打扮，當自己不用工作時，就算醜出天際，也無任何羞愧感。Theresa在最後自勉會把時間留給自己，專注於自己的成長，變成自己喜歡的樣子。