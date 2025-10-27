傅穎親解缺席Stephy個唱Cookies九缺一原因 改名傅寶誼竟與「泳褲」有關(有片)

傅穎(Theresa,現名傅寶誼)今日於灣仔舉行一連兩場粉絲見面會，相隔9年再與fans重聚，她笑言有fans都已婚並帶同子女出席，現年40歲的她仍然單身可有感觸？她淡然道：「我恭喜佢哋，我自己唔係話好想生小朋友，亦都唔係好想拍拖。」她自言人生規劃沒有生兒育女的計劃，結婚也要三思。問她可想有人愛鍚和照顧，她笑言懂得照顧自己，雖然廚藝仍須進步，但享受目前生活。

傅穎坦言，上一次拍拖已是2017年，8年來一直單身，但她不覺dry，「我覺得好充實好開心，可能滿腦子都諗緊點搵錢和工作，我好需要個人時間，成人對住另一半可能會頂唔順。」問她是否與錢拍拖，她笑著否認，「我鍾意佢(錢)，佢未必鍾意我，唔係我想就有。」她坦言曾也有追求者，但最後變成朋友。問到是否情傷太深時，她澄清，「最後一個男朋大對我好好，唔係因為受情商唔敢拍拖，我相信緣份，可能突然遇上好鍾意嘅人，我就會結婚。但我唔會因為好悶，而搵個男朋友。問她人生追求甚麼，她認為，「最緊要係收好自己個心。希望不停磨練自己，無論係咪喺台上，都有能力照亮自己和別人。」

不欲再談Cookies恩怨

現時在內地城市定居的傅穎，從2022年因幕前工作大減，慶幸機緣巧合開始在網上帶貨。談到有報道指她開Live爆喊，是因為受網民抨擊指她缺席Stephy演唱會，令Cookies合體九缺一，她澄清，「當時開live係同網民傾偈，嗰次有好多跟我同頻嘅人，貨好多哲學嘢，或者講心底說話，我喊係因為好感動。」她指出純是剪接效果。對於她缺席令人誤會Cookies之間的恩怨未化解，傅穎就表示，「都二十幾年仲講啲恩怨。」她反問記者會否仍記得初出來社會工作時，同事間的恩怨，「唔會永遠喺你心中，因為佔據空間，消耗能量，唔需要記住。可能大家睇住我出道到而家，但喺我心目中已經過咗好耐，唔想成日返轉頭，又再講組合嘅嘢。」

與Cookies久未聯絡

問到是否Cookies不會再合體時，傅穎笑言世事冇絕對，她表示Stephy透過一位同事跟她聯絡，起初我也跟fans說有興趣去，由於未落實日期，因撞正帶貨工作，「其實唔係撞正直播當日，但我要見品牌方，然後第二日做直播。」至於可有再見Cookies成員，她坦言除了去年見過楊愛瑾(Miki)之外，「其他成員都冇見好耐，好耐冇聯絡。」問到是否不想再多談Cookies，她回應道：「因為令呢樣嘢變咗質，演變成好gossip好是非，講來講去，改個話題啦。」