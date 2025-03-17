傅穎40歲最新樣曝光　開心出遊坐巴士無人認得　自爆因吃素氣若游絲要破戒吃肉

千禧女團Cookies成員之一的Theresa傅穎（現名傅寶誼），不知不覺間已經40歲，目前她長駐內地發展，經常在社交網上直播及拍片拍照分享生活點滴，當中不乏尺度大膽的照片，例如跟媽媽一起浸溫泉，母女半裸背向鏡頭，露出白滑半身，還要加上霧化特效去稍作遮掩，惹人遐想。

傅穎的外貌經常被指不斷「進化」，再加上各種濾鏡，有時難免令人難以認出，而她日前上載影片，表示趁周日在杭州出門四出逛逛，只見她戴上cap帽穿上休閒服，懷着輕鬆的心情外出。傅穎表示原本是想去貓貓寺，但因有交通管制改變主意，只好登上公共巴士去其他地方，而沿途沒有人認出她是藝人，她與一般乘客一樣要站着。

傅穎其後到了一間她常吃的食店，用手機點餐後表示，過去兩年自己是吃素的，更強調不是許了甚麼願，而是單純的想吃，但中醫卻指她「氣若游絲」，而她亦知道身體狀況已亮起紅燈，只好乖乖聽話重新吃點肉，又自責自己不懂得要營養均衡，因而出事。

傅穎四出逛逛後便回家，而她亦有為自己身體健康着想而多做運動，日前上載了做健身的影片，笑稱自己身高167厘米，體重54公斤，「看着這身肉，覺得自己挺強壯的😂春天不自律，夏天沒法開播了」。另外，傅穎又晒出粉絲傳給她的舊照片，表示是攝於2006或2007年的粉絲聚會，直指那是「回憶殺」，那時傅穎的體型十分瘦削，樣貌似跟現時的她相距甚遠。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈