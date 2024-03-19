傳下周簽約 「快銀」Aaron Taylor-Johnson接棒下任占士邦

Marvel大作《復仇者聯盟：奧創紀元》中飾演「快銀」男星Aaron Taylor-Johnson，即將成為新一任占士邦007。據英國《每日郵報》等傳媒報道，一直有傳湯姆賀倫(Tom Holland)、亨利卡維爾(Henry Cavill)，甚至奧斯卡影帝施利安梅菲(Cillian Murphy)有機成為新任占士邦，而最新消息指，占士邦製片人Barbara Broccoli和Michael G. Wilson認為Aaron Taylor-Johnson無論在外型、演技、性格也完全符合占士邦要求，兩人已正式邀請他出任新占士邦一角。

下周簽 10 年合約 據英國《太陽報》報道，一項民意調查顯示，Apple TV+人氣劇《高空歷劫7小時》黑人男星Idris Elba仍是眾人心目中的占士邦最佳人選，但製片人Barbara Broccoli曾說飾演占士邦演員不可太老，Idris Elba現年51歲，加上他對占士邦一角不感興趣，33歲Aaron是目前最適合人選。據聞Aaron將於下周簽下一份10年以上合約，演出最少5部占士邦電影。