傳保錡瞞菊梓喬力追《中年好聲音3》黃捷穎

ERROR成員保錡搞笑又玩得，深受女孩子歡迎，緋聞亦一浪接一浪。繼歌手菊梓喬(Hana)後，最新一位緋聞女友是《中年好聲音3》、《美麗40路》參賽者黃捷穎(Vinky)。早前有網民目擊保錡和Hana甜蜜買廁紙，前者表示「朋友關係」；後者承認「了解中」，正當外界睇好兩人戀情時，今日突然有報道指33歲保錡力追38歲黃捷穎。

Vinky 有樣有身材有智慧 Vinky絕對是美貌與智慧兼重，她的IG資料寫上國家二級運動員七項全能、亞洲插畫師、香港牛仔外套手繪第一人、手繪牛仔衫品牌「繪子手」創辦人、Top100中年好聲音3、BeFit至IN潮運動KOL 2023季軍、全港2021 MTR Summer Sports KOL大賽冠軍，Vinky可說文又得武又得。但Vinky對於與保錡的緋聞可能有些抗拒，她今日在IG限時動態的藍天白雲照寫上：「我只係想努力跑個步……」緋聞影響她心情了。 保錡宣布年底加入丙組足球隊 成為「半職業球員」否認轉行