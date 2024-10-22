傳保錡瞞菊梓喬力追《中年好聲音3》黃捷穎

ERROR成員保錡搞笑又玩得，深受女孩子歡迎，緋聞亦一浪接一浪。繼歌手菊梓喬(Hana)後，最新一位緋聞女友是《中年好聲音3》、《美麗40路》參賽者黃捷穎(Vinky)。早前有網民目擊保錡和Hana甜蜜買廁紙，前者表示「朋友關係」；後者承認「了解中」，正當外界睇好兩人戀情時，今日突然有報道指33歲保錡力追38歲黃捷穎。
大埔跑步結緣
眾所周知保錡熱愛跑步，原來Vinky也是跑步高手，經常參加公開比賽，兩人可說志趣相投。今年8月，兩人在大埔運動場認識，Vinky在8月7日於IG分享與保錡合照，並留言：「之前一直孤獨地跑，謝謝保錡捉咗我同成班跑友一齊跑。」身材fit爆的Vinky熱愛運動，更有意投身娛樂圈，保錡得知後介紹不少藝人給她認識，令Vinky對保錡漸生好感。.
保錡@ERROR疑棄菊梓喬轉冧「另一個她」？ 作家渾水一文爆「藝人朋友」戀情引網民熱議
Vinky有樣有身材有智慧
Vinky絕對是美貌與智慧兼重，她的IG資料寫上國家二級運動員七項全能、亞洲插畫師、香港牛仔外套手繪第一人、手繪牛仔衫品牌「繪子手」創辦人、Top100中年好聲音3、BeFit至IN潮運動KOL 2023季軍、全港2021 MTR Summer Sports KOL大賽冠軍，Vinky可說文又得武又得。但Vinky對於與保錡的緋聞可能有些抗拒，她今日在IG限時動態的藍天白雲照寫上：「我只係想努力跑個步……」緋聞影響她心情了。