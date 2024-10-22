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娛樂
2024-10-22 16:42:10

傳保錡瞞菊梓喬力追《中年好聲音3》黃捷穎

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黃捷穎(Vinky)靚女之餘身形又fit，保錡真識揀。

黃捷穎(Vinky)靚女之餘身形又fit，保錡真識揀。

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ERROR成員保錡搞笑又玩得，深受女孩子歡迎，緋聞亦一浪接一浪。繼歌手菊梓喬(Hana)後，最新一位緋聞女友是《中年好聲音3》、《美麗40路》參賽者黃捷穎(Vinky)。早前有網民目擊保錡和Hana甜蜜買廁紙，前者表示「朋友關係」；後者承認「了解中」，正當外界睇好兩人戀情時，今日突然有報道指33歲保錡力追38歲黃捷穎。

Vinky在IG偶爾po健康性感相。 貴為人氣KOL，眾多品牌也邀請Vinky參與活動。 霍哥穿上的牛仔褸，手繪圖就是出自Vinky手筆。 保錡與《中年好聲音3》黃捷穎兩人參加路跑齊齊攞獎，好sweet。 保錡與Vinky在運動場結緣，兩人經常約跑。

大埔跑步結緣

眾所周知保錡熱愛跑步，原來Vinky也是跑步高手，經常參加公開比賽，兩人可說志趣相投。今年8月，兩人在大埔運動場認識，Vinky87日於IG分享與保錡合照，並留言：「之前一直孤獨地跑，謝謝保錡捉咗我同成班跑友一齊跑。」身材fit爆的Vinky熱愛運動，更有意投身娛樂圈，保錡得知後介紹不少藝人給她認識，令Vinky對保錡漸生好感。.

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Vincy黃捷穎參加火影忍者疾風傳路跑2024。 Vincy黃捷穎是中年好聲音Top 100。 Vincy黃捷穎在IG稱自己是國家二級運動員七項全能。 Vincy黃捷穎是插畫師。 Vincy黃捷穎亦是手繪牛仔衫品牌創辦人。 Vincy黃捷穎 IG Followers達5萬。 Vincy黃捷穎有傳被保錡力追。

Vinky有樣有身材有智慧

Vinky絕對是美貌與智慧兼重，她的IG資料寫上國家二級運動員七項全能、亞洲插畫師、香港牛仔外套手繪第一人、手繪牛仔衫品牌「繪子手」創辦人、Top100中年好聲音3BeFitIN潮運動KOL 2023季軍、全港2021 MTR Summer Sports KOL大賽冠軍，Vinky可說文又得武又得。但Vinky對於與保錡的緋聞可能有些抗拒，她今日在IG限時動態的藍天白雲照寫上：「我只係想努力跑個步……」緋聞影響她心情了。

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Vinky(右)曾參加《中年好聲音3》。

Vinky(右)曾參加《中年好聲音3》。

與保錡傳緋聞後，Vinky出po寫上：「只想努力跑步……」

與保錡傳緋聞後，Vinky出po寫上：「只想努力跑步……」

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