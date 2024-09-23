傳吳慷仁簽大陸經理人公司 本尊視像現身上海活動有回應

吳慷仁被台灣多間媒體報道指他已簽約中國經理人公司「壹心娛樂」，其後有不少網民發現他微博有點讚過《人民日報》的帖文，亦有轉載一些中國影視活動帖文，令網民猜測他已為鋪路入中國市場做定準備。

盼 吳慷仁不要忘本

吳慷仁簽約大陸公司一事隨即引來台灣網民熱烈討論，由於過去有不少台灣藝人到中國發展時，都要跟隨主旋律，又要在不同日子轉發相關愛國愛黨文章，因此不少人湧到他的facebook留言盼他不要忘本，並著他要了解他能有今日的成功，是因為台灣在拍攝題材上沒有限制。網民留言說︰「請謹記在心，是台灣這片土地賦予了你今天的成就。你的成功，來自於對這片自由創作讓你發揮的土地，以及2300萬人民長年對你的支持與熱愛，請珍惜母國這群人對你的期待與付出。」、「你要去中國不反對，但要再踩臺灣一腳，只象徵之前營造出來的形象都是裝的，不愧是影帝！佩服！」、「未來說自己是中國人也沒關係，不要哪一天突然說台灣是中國的就好。」

過去楊丞琳、林依晨曾發表過「我是廣東人」、「我是成都人」，有網民立即查他的祖籍，並留言稱呼他是安徽人，同時也有留言說到︰「再過幾天就是10月1日，記得要發圖文祝偉大的祖國生日快樂嘿，這樣才會得人疼.……」