傳吳慷仁簽大陸經理人公司 本尊視像現身上海活動有回應

吳慷仁被台灣多間媒體報道指他已簽約中國經理人公司「壹心娛樂」，其後有不少網民發現他微博有點讚過《人民日報》的帖文，亦有轉載一些中國影視活動帖文，令網民猜測他已為鋪路入中國市場做定準備。
盼吳慷仁不要忘本
吳慷仁簽約大陸公司一事隨即引來台灣網民熱烈討論，由於過去有不少台灣藝人到中國發展時，都要跟隨主旋律，又要在不同日子轉發相關愛國愛黨文章，因此不少人湧到他的facebook留言盼他不要忘本，並著他要了解他能有今日的成功，是因為台灣在拍攝題材上沒有限制。網民留言說︰「請謹記在心，是台灣這片土地賦予了你今天的成就。你的成功，來自於對這片自由創作讓你發揮的土地，以及2300萬人民長年對你的支持與熱愛，請珍惜母國這群人對你的期待與付出。」、「你要去中國不反對，但要再踩臺灣一腳，只象徵之前營造出來的形象都是裝的，不愧是影帝！佩服！」、「未來說自己是中國人也沒關係，不要哪一天突然說台灣是中國的就好。」
過去楊丞琳、林依晨曾發表過「我是廣東人」、「我是成都人」，有網民立即查他的祖籍，並留言稱呼他是安徽人，同時也有留言說到︰「再過幾天就是10月1日，記得要發圖文祝偉大的祖國生日快樂嘿，這樣才會得人疼.……」
跟很多大陸、內地的經紀公司有接觸
吳慷仁簽約的消息尚未經官方或本人證實，但有網民找來日前他為《富都青年》在上海透過視像形式宣傳的影片，他與上海影迷透過視像方式互動，其中有人就問他是否已跟「壹心娛樂」簽約，他說︰「我在十幾年來，一直是沒有經紀人的一個狀態，就是很單純的做為演員，我沒特別有甚麼樣的想法，也跟很多大陸、內地的經紀公司或是很多團隊有接觸，一直都有，很多人會寄劇本給我看，我都會看完，看完邀約，我們都會彼此做很多技術上或是創作上的分享，我覺得未來不曉得，其實我覺得順其自然可以的話，如果就是順著一個感覺走，就希望繼續演戲，讓大家可以看到角色多一點，我本人自己少一點。」
他續說到︰「雖然演員光鮮亮麗，我自己覺得演員只不過是整個大環境，需要大家一起去幫助，比如說他需要化妝，他需要有很棒的劇本，他需要一個好的導演，演員是一個載具，是一個機器人裡面的小齒輪，我希望繼續扮演自己一個演員的身分與角度，把戲演好，把角色做好」