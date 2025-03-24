傳奇拳擊手兼演員Big George去世 一生只敗給拳王阿里

美國傳奇拳擊手兼演員George Foreman，外號「Big George」，於上周五（3月21日）去世，享年76歲。根據TMZ等多家媒體報導，Big George的家人已確認他在親人的陪伴下安詳離世。

美國傳奇拳擊手兼演員George Foreman(外號Big George)去世，享年76歲。據TMZ等多家外媒報道，Big George家人亦已發聲明證實，他於上周五(21日)離世，其家人稱：「Big George今天在親人的陪伴下安詳離世。」