傳奇拳擊手兼演員Big George去世 一生只敗給拳王阿里

美國傳奇拳擊手兼演員George Foreman，外號「Big George」，於上周五（3月21日）去世，享年76歲。根據TMZ等多家媒體報導，Big George的家人已確認他在親人的陪伴下安詳離世。
美國傳奇拳擊手兼演員George Foreman(外號Big George)去世，享年76歲。據TMZ等多家外媒報道，Big George家人亦已發聲明證實，他於上周五(21日)離世，其家人稱：「Big George今天在親人的陪伴下安詳離世。」
Big George於1949年出生於美國德克薩斯州，17歲開始練習拳擊，他在1968年奧運會上奪得拳擊金牌，並於1969年轉為職業選手。1973年，Big George成為世界重量級拳擊冠軍，並在隨後的職業生涯中，連續獲勝40場，直到1974年被拳王阿里(Muhammad Ali)打敗，失去冠軍頭銜。
除了拳擊，Big George亦活躍於影視界，過去參與過不少影視作品及綜藝節目，包括1974年的電視劇《無敵鐵金剛》(The Six Million Dollar Man)和1993年的情境喜劇《George》，又擔任過個人傳記電影《Big George Foreman》的執行製片。他亦曾出演韓國tvN電視台的綜藝節目《花樣爺爺》(Grandpas Over Flowers)的美國版。
此外，Big George還創立了以自己名字定名的連鎖烤肉，亦是一位非常成功的商人。