傳奇男團東方神起 舉辦除夕騷紀念成軍20周年

韓國老牌男團東方神起，成軍20年周年，他們決定在今年除夕，舉行兩場《2023TVXQ！CONCERT 20&2》紀念演唱會，這場演唱會將展示他們歷年的表演風格與好歌，精湛的現場表演和獨特舞台設計，將與樂迷一起懷愐舊日的美好時光。

這次演唱會將是東方神起自2019年3月encore演唱會以來，在國內舉行的首次現場演出，距離上次演唱會已經是過去約4年9個月時間。他們計劃通過這次演出，慶祝他們出道20周年，並感謝fans們長期以來給予他們的愛和支持。