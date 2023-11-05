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娛樂
2023-11-05 15:41:48

傳奇男團東方神起 舉辦除夕騷紀念成軍20周年

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東方神起的fans，絕對不能錯過今次盛事。

韓國老牌男團東方神起，成軍20年周年，他們決定在今年除夕，舉行兩場《2023TVXQCONCERT 20&2》紀念演唱會，這場演唱會將展示他們歷年的表演風格與好歌，精湛的現場表演和獨特舞台設計，將與樂迷一起懷愐舊日的美好時光。

這次演唱會將是東方神起自20193encore演唱會以來，在國內舉行的首次現場演出，距離上次演唱會已經是過去約49個月時間。他們計劃通過這次演出，慶祝他們出道20周年，並感謝fans們長期以來給予他們的愛和支持。

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雖然出道20年，鄭允浩、沈昌珉仍然keep到俊俏外貌。

此外，演唱會的標題「20&2」，這代表著出道20周年，和現任兩位元祖成員鄭允浩、沈昌珉的意思。預告海報中，展示他們慶祝出道20周年的姿態，讓樂迷更加期待他們帶來的特別舞台。此外東方神起還計劃在1226日，發行他們的第9張正規專輯，他們將以新歌和舊日經典好傳歌，豐富演唱會的歌單，這張專輯將展示他們的音樂風格和成熟的藝術成就，引起fans們高度期待。

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東方神起還計劃舉辦展覽，和各種活動來慶祝成軍20周年。

除了演唱會和正規專輯回歸，東方神起還計劃舉辦展覽，和其他活動來慶祝他們的成軍20周年。這些活動有可能包括與fans近距離互動、紀念品展示和限定商品發售等。作為K-Pop界傳奇團體，東方神起在過去20年取得了巨大的成功，並贏得了fans們愛戴。他們的演唱會和紀念活動，將是一個難得的機會，讓fans們與他們共同慶祝這個重要里程碑

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《2023TVXQ！CONCERT 20&2》海報。

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