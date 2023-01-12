傳奇結他手Jeff Beck染細菌性腦膜炎逝世 享年78歲

Jeff Beck生於1944年，他的官方社交網站發聲明：「我們代Jeff Beck家人以沉重及悲痛的心情公布死訊，因突然感染細菌性腦膜炎，他在昨日安詳離世。」Jeff Beck於1965年取代Eric Clapton成為樂隊The Yardbirds成員，其後與Rod Stewart另組Jeff Beck Group，Jeff Beck成就橫跨不同年代，對音樂界影響深遠，被封為世界最偉大的結他手之一，並先後八次奪得格林美音樂獎殊榮，並曾打入搖滾名人堂。

與 尊尼特普為 好友

荷李活男星尊尼特普(Johnny Depp)與Jeff Beck分屬好友，上年曾合作推出專輯《18》及開巡迴騷。有報道指，尊尼在Jeff Beck臨終時跟一班搖滾樂手均有送最後一程。Rod Stewart在社交網分享合照來悼念Jeff Beck，並留言：「他是少數在現場演奏時，會仔細聆聽我唱歌，又會作出回應的結他手。Jeff，你是最偉大的，我的好兄弟，謝謝你的一切！安息吧。」至於滾石樂隊(Rolling Stones)主音Mick Jagger等，亦在網上留言致哀。