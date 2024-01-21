傳奇騷靈女伶Marlina Shaw病逝 終年81歲

美國傳奇Jazz/ R&B女歌手Marlina Shaw，昨日傳出病逝，終年81歲。她的女兒於其社交平台拍片宣布，於當日中午12點去世，確切的死因沒有透露。但其女兒說，「母親是安詳地去世。」

Marlina Shaw出生於紐約，在上世紀六十年代中期，開始在紐約的爵士俱樂部演出。之後與位於芝加哥的Chess Records簽約，展開歌手生涯。她以獨特的嗓音在Jazz和R&B領域引起了觀眾的共鳴。其嗓音豐潤、流暢，能夠輕鬆地演繹Jazz的即興性和情感深度。同時賦予個人情感和表達力。她的音樂中常常展現對傳統爵士樂的掌握，同時帶有現代風格和創新元素。