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娛樂
2024-01-21 20:05:31

傳奇騷靈女伶Marlina Shaw病逝 終年81歲

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《Woman of the Ghetto》時期的Marlina Shaw，由於歌曲提及黑人平權問題，大受年輕一代歡迎。

美國傳奇Jazz/ R&B女歌手Marlina Shaw，昨日傳出病逝，終年81歲。她的女兒於其社交平台拍片宣布，於當日中午12點去世，確切的死因沒有透露。但其女兒說，「母親是安詳地去世。」

Marlina Shaw出生於紐約，在上世紀六十年代中期，開始在紐約的爵士俱樂部演出。之後與位於芝加哥的Chess Records簽約，展開歌手生涯。她以獨特的嗓音在JazzR&B領域引起了觀眾的共鳴。其嗓音豐潤、流暢，能夠輕鬆地演繹Jazz的即興性和情感深度。同時賦予個人情感和表達力。她的音樂中常常展現對傳統爵士樂的掌握，同時帶有現代風格和創新元素。

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與哥倫比亞唱片簽約，推出《Sweet Beginnings》大爆紅。

歌曲提到種族抗爭而聞名

Marlina Shaw1969年發行的歌曲《California Soul》和《Woman of the Ghetto》而聞名。兩曲強烈回應當時城市美國社會中的種族衝突，以及黑人平權的問題。

1970年代，Marlina Shaw就與哥倫比亞唱片簽約，並在1977年以《Sweet Beginnings》大爆紅。其流暢嗓音和激動人心的歌詞，吸引了廣大樂迷。此後，她持續活躍於PopSoulJazz等不同音樂領域，直到2000年代初，仍有新唱片發行。

Marlina Shaw女兒在影片中說到，非常想念母親，並希望她在天堂能夠獲得平靜。其樂迷紛紛留言：「我們對這位傳奇歌手的去世表示哀悼。願死者安息」、「向 Marlina Shaw 的職業生涯致以敬意和祝福」、「為死者家屬送上愛與祈禱。」

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Marlina Shaw晚年仍持續推出唱片。

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六十年代與Chess Records簽約，這時期的音樂偏向Jazz曲風。

Marlina Shaw
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