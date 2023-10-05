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娛樂
2023-10-05 21:32:36

傳媒追擊尊尼 木村拓哉反對改名停工示威

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劇集《教場》口碑不錯，特別篇開拍中，可惜木村要停工。

劇集《教場》口碑不錯，特別篇開拍中，可惜木村要停工。

日本藝能界「勢力強大」的尊尼事務所，因已故創辦人Johnny喜多川性侵事件而正式解體，改名SMILE-UP.重新運作。早在10多年前揭露尊尼性侵醜聞的爆料媒體《周刊文春》，當年得不到外界支持下被迫公開道歉，如今事件真相大白，《文春》繼續追擊尊尼，今日爆料指重量級藝人木村拓哉反對事務所改名，大發雷霆決定停工反抗新任社長東山紀之。

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尊尼總部今日拆「招牌」。

尊尼總部今日拆「招牌」。

社長暗諷木村

代表尊尼事務所的社長東山紀之於本月2日開記招宣布改名，更透露有內部員工反對：「我都好佩服嗰啲人」，暗諷木村仲要「死撐」。《文春》指，反對改名正是木村拓哉。據木村好友透露，木村多次質疑「點解要改名」。位於東京港區的事務所總部，今日正式將外牆「Johnny & Associates」字樣拆掉，尊尼一字已成過去，令木村非常沮喪兼憤怒，因此暫定拍攝富士電視台劇集《教場》特別篇，劇組透露木村認為劇本寫得不好才停拍，其實一切因改名而起。

工藤靜香幫老公木村打理新公司。

工藤靜香幫老公木村打理新公司。

龜梨和也有機會加盟木村新公司。

龜梨和也有機會加盟木村新公司。

木村權力大

除了社長之外，作為公司內權力第2大的木村，接受工作與否一切可由自己決定，報道指木村已著手開設公司，由老婆工藤靜香打理，自己簽番自己不再跟東山紀之合作，效法後輩瀧澤秀明簽人。另一號召力強的龜梨和也亦準備離開尊尼，木村已跟他接觸希望收歸旗下。王牌組合「嵐」去向，由於新公司的代理合約政策由成員松本潤提出，所以嵐暫時不會離開尊尼。

貴為王牌組合，嵐暫時不會離開尊尼。

貴為王牌組合，嵐暫時不會離開尊尼。

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