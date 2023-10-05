傳媒追擊尊尼 木村拓哉反對改名停工示威

日本藝能界「勢力強大」的尊尼事務所，因已故創辦人Johnny喜多川性侵事件而正式解體，改名SMILE-UP.重新運作。早在10多年前揭露尊尼性侵醜聞的爆料媒體《周刊文春》，當年得不到外界支持下被迫公開道歉，如今事件真相大白，《文春》繼續追擊尊尼，今日爆料指重量級藝人木村拓哉反對事務所改名，大發雷霆決定停工反抗新任社長東山紀之。

社長暗諷木村 代表尊尼事務所的社長東山紀之於本月2日開記招宣布改名，更透露有內部員工反對：「我都好佩服嗰啲人」，暗諷木村仲要「死撐」。《文春》指，反對改名正是木村拓哉。據木村好友透露，木村多次質疑「點解要改名」。位於東京港區的事務所總部，今日正式將外牆「Johnny & Associates」字樣拆掉，尊尼一字已成過去，令木村非常沮喪兼憤怒，因此暫定拍攝富士電視台劇集《教場》特別篇，劇組透露木村認為劇本寫得不好才停拍，其實一切因改名而起。