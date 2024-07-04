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娛樂
2024-07-04 21:36:23

傳日電視台請Hanni再唱《藍色珊瑚礁》 NewJeans獲委任為韓國觀光大使(有片)

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Hanni完美演繹昭和年代霓虹偶像的經典歌曲。

韓國女子組合NewJeans，昨日被韓國觀光公社選為2024年「韓國觀光名譽宣傳大使」，現正在日本工作的她們，預計月中將回韓國，接受觀光名譽大使委任。韓國觀光公社稱，NewJeans 上月在東京舉行了為期兩天的fan meeting，做成轟動效應，人氣持續高漲。由她們來擔任觀光大使，不但有助她們提升該國際影響力，同時也為推廣韓國旅遊業，注入新的活力。

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NewJeans日本攻蛋，造成轟動效應。

此外，NewJeans成員Hanni，於東京演唱會演繹一代偶像松田聖子1980年發行的名曲《藍色珊瑚礁》(青い珊瑚礁)，造成的轟動效應震驚日韓中台港等多個地區，甚至當天登上X(Twitter)趨勢第5名。

而兩地均有評論指，因為該曲推出的時間，正是日本引領全球經濟的繁榮時期，Hanni不但完美演繹歌曲的年輕清純精髓，亦勾起幾代日本人的回憶。日本傳媒甚至盛讚她的舞台表現稱：「以清新的八十年代偶像歌曲，俘獲了9.1萬名觀眾，即使演唱會場漆黑一片，影響力依然存在。」

 

 

▼Hanni唱《藍色珊瑚礁》飯拍MV

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Hanni演唱《藍色珊瑚礁》所拍的片段，上架剛剛7天，就突破437萬次瀏覽，獲得11萬名觀眾派Like，以及1.1萬個留言。有傳日本電視台，已經邀請Hanni於明天表演多次《藍色珊瑚礁》，以及翻唱竹內瑪利亞《Plastic LoveHyein一起表演，cover歌曲有此成績與效應，因此預計NewJeans的影響力會進一步提升。

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有傳Hanni及Hyein，將到日本電視台獻唱《藍色珊瑚礁》和City pop神曲《Plastic Love》。