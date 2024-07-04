傳日電視台請Hanni再唱《藍色珊瑚礁》 NewJeans獲委任為韓國觀光大使(有片)

韓國女子組合NewJeans，昨日被韓國觀光公社選為2024年「韓國觀光名譽宣傳大使」，現正在日本工作的她們，預計月中將回韓國，接受觀光名譽大使委任。韓國觀光公社稱，NewJeans 上月在東京舉行了為期兩天的fan meeting，做成轟動效應，人氣持續高漲。由她們來擔任觀光大使，不但有助她們提升該國際影響力，同時也為推廣韓國旅遊業，注入新的活力。

此外，NewJeans成員Hanni，於東京演唱會演繹一代偶像松田聖子1980年發行的名曲《藍色珊瑚礁》(青い珊瑚礁)，造成的轟動效應震驚日韓中台港等多個地區，甚至當天登上X(Twitter)趨勢第5名。 而兩地均有評論指，因為該曲推出的時間，正是日本引領全球經濟的繁榮時期，Hanni不但完美演繹歌曲的年輕清純精髓，亦勾起幾代日本人的回憶。日本傳媒甚至盛讚她的舞台表現稱：「以清新的八十年代偶像歌曲，俘獲了9.1萬名觀眾，即使演唱會場漆黑一片，影響力依然存在。」 ▼Hanni 唱《藍色珊瑚礁》飯拍MV ▼