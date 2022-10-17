傳曾與「富三代」鍾培生拍拖 陳若思否認並指對方籌備緊婚禮

由陳若思（Amber）、何泳芍（Honey）、胡美貽（Nicole）及廖慧儀（Jessica）主持嘅行山真人騷《港女野人》喺J2熱播中，四位美少女主持挑戰港九新界唔同難度山野，大玩水上極限及野外活動等。而主持之一嘅陳若思近日就被爆出與「富三代」鍾培生（Derek）曾經拍過拖，Amber日前出席TVB節目錄影時就直認與Derek認識，不過就否認佢哋拍過拖。

現年26歲嘅陳若思原名為陳紫瑩，佢指當時喺參選香港小姐嘅時候已經有呢個傳聞，因為佢以前曾經喺電競公司工作，另外佢早於2018年動漫節擔任Showgirl；據悉，當時Amber擔任模特兒工作，主要直播遊戲及出席活動，係司徒夾帶公司旗下藝人之一，又曾在2019年拍攝由司徒夾帶主理嘅寫真集《私圖》（第二冊），直至2020年解約及改名「陳煦凝」參選香港小姐競選。Amber雖然十強止步，但仍同TVB簽下合約。 2021年，Amber被獲派擔任《Think Big天地》、《Hands Up》兒童節目主持，曾於劇集《愛‧回家之開心速遞》客串「蔥頭」（丘梓謙飾）歌迷會會長，又擔任何晉樂歌曲《無證騎士》MV女主角，出鏡率越來越多。

Amber：二人只是上司下屬關係

原來Amber同鍾培生已經認識一段頗長嘅時間，佢就話佢哋喺2015年認識，直到Derek嘅HK E-Sports成立，而熱衷於打LOL嘅佢被Derek邀請加入電競女子隊，不過就強調二人只係上司同下屬嘅關係，並冇拍過拖。咁Derek有冇對佢展開追求？Amber就話否認，話Derek係口花花講笑，冇追過佢，仲話佢應該追過好多女仔，但係如果佢哋拍拖嘅話就會好尷尬，因為返工嘅時候會有其他人見到。

另外，Amber仲話Derek視佢為師妹，大家係朋友關係，而私底下亦會一班人食飯，不過去酒店或者其他地方就唔會。最後佢仲表示自己離開電競隊後就已經好多年冇見，仲透露Derek而家就籌備緊婚禮。

Derek喺接受傳媒訪問時被問到與Amber嘅緋聞，佢就話只係舊同事關係，佢哋已經5至6年冇見面。

陳若思Amber

陳若思IG

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載