傳羅伯派汀森將加入《沙丘3》 演大反派Scytale Jason Momoa亦將回歸劇組

《吸血新世紀》男星羅伯派汀森(Robert Pattinson，有傳將加入即將開拍的《沙丘3》(Dune Messiah)，這位「吸血王子」將化身大反派角色Scytale。由Denis Villeneuve執導的《沙丘》系列，前兩部第一、二集，已經橫掃全球11.2億美元票房，因此《沙丘3》已定於今年夏天開拍，導演Denis正為劇本進行最後潤飾。

據美國媒體《Deadline》的報導，羅伯派汀森稱，對《沙丘》電影系列擁有濃厚興趣，而劇組對他的加入，亦抱相當樂觀態度，消息讓影迷幻想他與添麥菲查洛美(Timothee Chalamet)再度同框的畫面。其實兩人早在2019年電影《亨利五世：新王之路》中，已經有過合作，今次再度攜手，已經是老拍擋。對於兩人再度同台飆戲，影迷們表了示期待，又留言：「這對組合簡直太棒了！」