傳與班尼斯奧狄多路電梯做愛 施嘉莉正式否認事件

施嘉莉與現任丈夫Colin Jost。

荷李會女星施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)昨日接受網台9 to 5ish With The Skimm訪問，談到一直有傳言指她2004年奧斯卡頒獎典禮時，與男星班尼斯奧狄多路(Benicio Del Toro)在電梯發生性關係時被撞破，施嘉莉終於首次回應事件，她說：「關於我在電梯裡做愛的謠言，已經流傳了很長時間，這是一個伴隨著我很長時間的事。我一直想『那一定太難，因為時間太短了。』」這算是她第一次正式否認這傳聞。

班尼斯奧狄多路曾經否認事件 其實「電梯做愛」謠言剛開始時，施嘉莉接受時尚雜誌《Allure》訪問就曾談此事，當時她說：「班尼斯奧狄多路是個好人，但我認為在電梯做愛很不衛生。」而班尼斯奧狄多路於2005年接受男性雜誌《Esquire》訪問時說：「我沒有在任何頒獎禮的電梯裡，和施嘉莉祖安遜發生過性關係，我重申多次，以後也不會再談論此話題。」施嘉莉在節目上指，「我是怕被捉到做壞事的人，所以『電梯做愛』的謠言，對我來說非常荒謬。」