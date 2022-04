傳與班尼西歐電梯做愛 施嘉莉正式否認事件

荷李會女星施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)昨日接受網台9 to 5ish With The Skimm訪問,談到一直有傳言指她2004年奧斯卡頒獎典禮時,與男星班尼西歐.狄奧.托羅(Benicio Del Toro)在電梯發生性關係時被撞破,施嘉莉終於首次回應事件,她說:「關於我在電梯裡做愛的謠言,已經流傳了很長時間,這是一個伴隨著我很長時間的事。我一直想『那一定太難,因為時間太短了。』」這算是她第一次正式否認這傳聞。