傳記電影《誰是接班人》涉強姦情節 特朗普震怒 揚言告誹謗

美國前總統特朗普(Donald Trump)，對羅馬尼亞男星施巴斯坦史丹(Sebastian Stan)主演的新作《誰是接班人》(有譯：飛黃騰達，The Apprentice)，對他年輕時的描述感到非常憤怒。該片近日在「第77屆康城影展」舉行首映禮，故事講述七、八十年代的特朗普，不但涉及暴力行為，更出現性侵場面。而特朗普的法律團體已決定對此電影提出誹謗訴訟。

《誰是接班人》是一部關於特朗普在七、八十年代發家致富事跡的電影，施巴斯坦史丹飾演年輕的特朗普，保加利亞女星Maria Bakalova飾演特朗普的第一任太太Ivana Marie Trump，Jeremy Strong則飾演律師Roy Cohn。該片日前在康城影展舉行首映。