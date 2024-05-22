傳記電影《誰是接班人》涉強姦情節 特朗普震怒 揚言告誹謗

美國前總統特朗普(Donald Trump)，對羅馬尼亞男星施巴斯坦史丹(Sebastian Stan)主演的新作《誰是接班人》(有譯：飛黃騰達，The Apprentice)，對他年輕時的描述感到非常憤怒。該片近日在「第77屆康城影展」舉行首映禮，故事講述七、八十年代的特朗普，不但涉及暴力行為，更出現性侵場面。而特朗普的法律團體已決定對此電影提出誹謗訴訟。
《誰是接班人》是一部關於特朗普在七、八十年代發家致富事跡的電影，施巴斯坦史丹飾演年輕的特朗普，保加利亞女星Maria Bakalova飾演特朗普的第一任太太Ivana Marie Trump，Jeremy Strong則飾演律師Roy Cohn。該片日前在康城影展舉行首映。
由於電影包含令人震驚的情節，除了描述特朗普服用安非他命、進行抽脂和植髮手術外，他又以暴力對待當時的妻子Ivana，並在對方不情願下進行性行為。特朗普的團隊發表聲明表示，「我們將對電影《誰是接班人》提出起訴，該片的製作人涉及故意虛構和誹謗，這齣電影完全是垃圾和惡意誹謗。」據雜誌《People》報道，特朗普的前妻 Ivana，曾在離婚訴訟中聲稱特朗普曾強姦她。
電影日前首映後，引起極大爭議。特朗普顯然對電影中描述他生活內容感到非常不滿，並準備採取法律行動。事件將再次聚焦特朗普的個人生活和過往行為問題。