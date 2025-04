傳鄭中基離婚每月只肯付八千蚊贍養費 余思敏忍無可忍鬧上法庭

兩夫妻取消關注對方的社交網

講到Ronald婚變的傳聞,余思敏上個月在社交網分享與子女一起吹蠟燭慶慶祝自己45歲生日,並寫上:「「Happy Birthday to me. Start a new chapter.」。之後有網民發現Ronald和太太余思敏取消關注對方的社交網。另外據報道指Ronald雖然與經理人湘湘劃清界線,不過湘湘現時已經轉職到一間電影公司工作,而且私底下還一直幫鄭中基,令余思敏忍無可忍導致關係決裂,有消息指鄭中基並非自願去美國接受戒酒療程,至於去年與經理人湘湘劃清界線的聲明是由余思敏代筆。