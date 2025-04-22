傳鄭中基離婚每月只肯付八千蚊贍養費 余思敏忍無可忍鬧上法庭

鄭中基(Ronald)日前被TVB娛樂新聞台獨家拍到他於灣仔家事法庭參與閉門聆訊，據指聆訊結束後，Ronald和太太余思敏各自離開法院，而Ronald的出現，亦印證住他與余思敏的婚姻情況有變。最近據報道指余思敏早已決定離婚，鄭中基只肯付每月八千元贍養費，贍養費難以應付子女接近超過一萬元的生活開支，當中包括學費、補習費和興趣班費用等。傳Ronald和太太余思敏至今都未能達到共識，最終結果鬧上法庭。

兩夫妻取消關注對方的社交網 講到Ronald婚變的傳聞，余思敏上個月在社交網分享與子女一起吹蠟燭慶慶祝自己45歲生日，並寫上：「「Happy Birthday to me. Start a new chapter.」。之後有網民發現Ronald和太太余思敏取消關注對方的社交網。另外據報道指Ronald雖然與經理人湘湘劃清界線，不過湘湘現時已經轉職到一間電影公司工作，而且私底下還一直幫鄭中基，令余思敏忍無可忍導致關係決裂，有消息指鄭中基並非自願去美國接受戒酒療程，至於去年與經理人湘湘劃清界線的聲明是由余思敏代筆。

傳鄭東漢下令鄭中基爭撫養權 據報道指鄭中基的父親鄭東漢對於兒子離婚一事，鄭東漢下令鄭中基必須要爭兩個孫的撫養權。日前有媒體直擊鄭中基現身位於北角的公司處理公務，畫面中捕捉到他身形暴瘦和面容憔悴。鄭中基除了專注工作外，亦有現身赤柱傳統名校接細仔Evan放學，當他看到兒子放學後，隨即幫助兒子孭書包及拎樂器與兒子手拖手步出校園。