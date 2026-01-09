傳陳志雲離開商台 神秘人物開咪係葉劉淑儀定江玉歡？

「志雲大師」陳志雲於2012年辭去無綫總經理一職後不久便加入商台，成為商台行政總裁，14年轉任新設的首席智囊，同時主持該電台的部分節目，當中最為人熟悉的是《在晴朗的一天出發》。然而，近日陳志雲在節目中倒數日子，如「今日係第5日同聽眾講再見」，不少網民猜測他是否會離開商台。由於曾志偉宣布卸任總經理一職，有網民估志雲大師會否重返TVB執政。

新主持係姐姐定歡姐？

陳志雲離開商台傳聞在網上引來討論的同時，今日商台在社交平台發布一段預告片並寫道：「【神秘背影曝光】呢位人物嚟商台開咪？2026商台加入新主持？？大家一齊估下佢係邊位～答案即將揭曉，密切留意商業電台各平台公布！#商業電台 #雷霆881 #新主持」

片中見到一名穿黑色套裝的短髮女子從的士下車，走入商台之後，打開行事曆，見到她兩隻手都戴了戒指，一隻手是巨型閃閃戒指，另一隻是藍色膠花花戒指，指甲上有聖誕圖案，之後她再看一看電話，拿起商台的水杯喝一口後便開咪。不少網民留言估新主持是葉劉淑儀或前立法會議員江玉歡，當中估是江玉歡的留言最多。